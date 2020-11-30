Avrupa Komisyonu: Sputnik V aşısı, Macaristan'da onaylanması halinde diğer AB ülkelerinde kullanılamaz

Avrupa Komisyonu Sağlık Politikası Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin Macaristan'da acil durumlar için kullanılmasının onaylanması halinde diğer AB ülkelerinde kullanılamayacağını ifade etti.

Sputnik V'nin Macaristan'a sevkiyatı Avrupa'da tartışmaları beraberinde getirirken Avrupa Komisyonu Sağlık Politikası Sözcüsü Keersmaecker'den aşının Macaristan dışındaki ülkelerde kullanımına ilişkin açıklama geldi.

Aşının AB'de kullanılabilmesi için ilki Avrupa İlaç Kurumu aracılığıyla yapılan genel prosedür, diğeri ülkelerin bireysel olarak kullanabileceği ve kullanıma ilişkin sorumluluk taşıyabileceği acil durum prosedürü olmak üzere iki prosedür bulunduğunu anlatan Keersmaecker, "AB, Avrupa İlaç Kurumu üzerinden yapılacak yetkilendirmeyi daha fazla tercih eder. Bu kurum, aşı piyasaya sunulmadan onun verimliliğini ve güvenliğini çok kapsamlı bir şekilde inceliyor" dedi.

Keersmaecker, mevcut durumda Macaristan'da Sputnik V'nin kullanılmasına izin verilmesi halinde sadece kısıtlı ve acil durumlarda kullanımın söz konusu olacağını ve aşının diğer AB ülkelerinde kullanılamayacağını belirtti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüse karşı geliştirilen ve klinik testlerde şu ana kadar yüzde 95 etkinlik gösteren Sputnik V aşısının daha önce duyurulan Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve Çin olarak duyurulan ülkelerin yanı sıra Macaristan'da da üretileceğini açıklamıştı.

Rusya’da bugüne kadar, biri Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V, diğeri Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona olmak üzere iki Kovid-19 aşısını tescil edilmiş durumda.

Daha önce Sputnik V’nin, klinik denemelerin yeni ara sonuçlarına göre aşının uygulanışının 42. gününde etkililik derecesinin yüzde 95’i geçtiği açıklanmıştı.