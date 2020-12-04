Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyı kendilerine yaptı mı?

Avrupa'da koronavirüs aşısına ilk onayı alan BioNTech firmasının kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Türk doktorlar aşıya onay almalarına rağmen kendilerine klinik düzenlemeleri nedeniyle aşı yapmadıklarını, diğer insanlarla beraber aşı olacaklarını belirtti.

Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

NTV’nin aktardığı habere göre Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi.

In a conversation with @karaswisher, the couple who partnered with Pfizer to develop one of the coronavirus vaccines say that if the vaccination rate reaches 60%-70% by next summer, we may have a normal fall. Listen to the interview on “Sway.” https://t.co/f16QMBqvoJ — New York Times Opinion (@nytopinion) December 4, 2020

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"Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

Trump’ın iddiasına yanıt

İkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için aşı keşfinin geç açıklandığı yolundaki iddiasını da değerlendirdi.

Burada Almanya'da, geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok" diyen özlem Türeci şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğini ya da hızlandırabileceğiniz bir şey değil."

‘Siyasetle ilgilenmiyoruz’

Uğur Şahin ise iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetle ilgilenmiyoruz. Günün sonunda bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek. Etik standartları takip etmek, bilimsel standartları takip etmek zorundayız.

Pazar günü akşam etkinlik sonuçlarını öğrendim ve ertesi sabah sonuçları açıkladık. Bu öylesine önemli bir bilgiydi ki ekibimiz, basın ekibimiz uygun haberle ortaya çıkmak için bütün gece çalıştı.

Yani günün sonunda, biz bilimle hareket ediyoruz, kendi standartlarımızla hareket ediyoruz. Bu, hiçbir siyasi gündemle eşleşmez."