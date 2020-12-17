RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V aşısının üretimini önemli ölçüde artırdık

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'in üretim hacminin son iki haftada büyük biyoreaktörlere geçişle birlikte önemli ölçüde arttığı bilgisini verdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dmitriyev, "Son iki haftada Rusya'da aşı üretiminde olumlu bir atılım olduğunu görüyoruz. Biocad, Generium, Binnopharm, R-Pharm gibi şirketler daha fazla aşı üretmeye başladı. Büyük biyoreaktörlere geçiş, aşı üretiminin önemli ölçüde artmasına imkan verdi" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta aşı üreticileriyle bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Dmitriyev, "Hindistan, Güney Kore, Brezilya ve Çin gibi birçok ülkede aşı üretimine başladık. Oralardaki üretim tesislerini aynı zamanda dış pazarlardaki talebi karşılamak için kullanıyoruz" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Kovid-19 aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.