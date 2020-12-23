'İrlanda'da Kovid-19'a karşı aşılama 30 Aralık'ta başlayacak'

Salgın süresince aldığı sıkı tedbirlerle öne çıkan İrlanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) toplu aşılamanın yakın zamanda başlaması bekleniyor

Kamu yayın kuruluşu RTE'ye konuşan İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, ülkede aşılama sürecinin 30 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Yaklaşık 10 bin doz aşının cumartesi günü ülkeye ulaşacağı bilgisini veren Donnelly, Kovid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalan yaşlıların aşılamada öncelikli olacağını kaydetti.

Bakan, ayrıca şubat ayına kadar 30 bin kişinin aşılanmasını umduğunu dile getirdi.