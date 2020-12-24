Danimarka’da 33 kişide koronavirüsün yeni türü tespit edildi

Danimarka, 33 kişinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüyle enfekte olduğunu açıkladı.

Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü, 33 kişide tespit edildi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nden (SSI) yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım ile 14 Aralık arasında yapılan Kovid-19 testlerinde 33 kişide mutasyona uğramış koronavirüs saptandı.

Dünya çapında genom dizilm analizinde lider konumunda olan Danimarka, bu süre içinde, 7 bin 805 pozitif vakanın genetik materyallerini analiz etti ve bunlardan yeni kororonavirüs türüne yakalanan kişilerin oranının yüzde 0.4 olduğu belirtildi.

Ancak söz konusu süre zarfında pozitif vakaların sadece yüzde 13.5'nin analiz edildiğinden ötürü yeni türe yakalanan kişilerin oranı değişebileceği de ifade edildi.

Açıklamada, “Son dizilim sonuçları, İngiliz virüs varyantında çok düşük de olsa Danimarka'da toplumsal bir enfeksiyon oranın olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

SSI, elde edilen ilk bilgilere göre, 33 kişinin İngiltere’yle herhangi bir bağlantı kurduklarına ya da başka ülkeye seyahat ettiklerine dair herhangi bir bilgi bulunmadığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni ve daha bulaşıcı bir türünün keşfedilmesinin ardından Danimarka, İngiltere'yle uçuşları askıya almıştı.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.