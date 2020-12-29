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    Koronavirüs - Almanya

    'Kovid-19'un yeni türü Almanya'da kasım ayı başlarında görülmüştü'

    © AP Photo / Matthias Schrader
    Koronavirüs salgını
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    Alman Die Welt gazetesi, İngiltere'de geçen haftalarda ortaya çıkan ve çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19'un yeni türünün Almanya'da kasım ayının başlarında görüldüğünü yazdı.

    Geçen haftalarda İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün ortaya çıktığı bildirilmiş ve bu virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.

    Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Hannover Tıp Fakültesi araştırmacıları, kasım ayının başlarında kronik hastalığı olan yaşlı bir adamda virüsün yeni türünün tespit edildiğini kaydetti.

    Haberde, virüse yakalanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği ve testleri pozitif çıkan eşi ve kızının ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

    Hannover Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü araştırmanın sonuçarını açıklayan Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı, ölen adamın kızının kasım ayı ortasında İngiltere'ye seyahat ettiğini ve virüse orada yakalandığını duyurdu.

    Geçen hafta Alman meydası, Kovid-19'un yeni türünün ülkede ilk olarak Baden-Wuerttemberg eyaletinde yaşayan bir kadında tespit edildiğini bildirmişti.

    Virüse yakalanan kadının, 20 Aralık'ta İngiltere'de Almanya'ya döndüğü ve karantinaya girdiği belirtilmişti.

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    © AA
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

    Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

    İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün 'hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini' söylemişti.

    İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    Aşağı Saksonya, Boris Johnson, İngiltere, mutasyon, Kovid-19, Koronavirüs, Almanya
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