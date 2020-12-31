Kayıt
21:06 31 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Merkel'den yeni yıl mesajı: Koronavirüsle mücadele bizim için yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevidir

    © REUTERS / Markus Schreiber
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1043494374_0:0:1800:1012_1200x675_80_0_0_acdb13f9b7a05dc9ee85d6bcfc9f705b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012311043494403-merkelden-yeni-yil-mesaji-koronavirusle-mucadele-bizim-icin-yuzyilin-siyasi-sosyal-ve-ekonomik-bir/

    Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu söyledi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu akşam televizyondan yayınlanacak yeni yıl konuşmasında, salgının birçok insanı endişelendiren tarihi bir kriz olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını ile mücadele bizim için yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevidir" dedi.

    2020'nin endişe ve belirsizlikle hatırlanacağını dile getiren Merkel, hastanelerin, huzurevlerinde görev yapan doktor ve hemşirelerin bunu kendilerine gösterdiğine dikkati çekerek, Kovid-19'la mücadelede çaba gösteren herkese teşekkür etti.

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri de anan Merkel, "Nefes almadan geçen bu yılın sonunda bir an durup yas tutmak gerekiyor. Toplum olarak, yanında olamadan kaç kişinin sevdiği birini kaybettiğini unutmamalıyız. Onların acısını dindiremem ama bu akşam onları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Konuşmasında, Kovid-19 salgınını inkar edenlere ve bu konuda komplo teorileri üretenlere değinen Merkel, bunun tehlikeli, alaycı ve yakınlarını yitiren insanlara karşı zalimce olduğunu söyledi.

    Merkel, Kovid-19 aşılarının yapılmaya devam ettiğini ve aşı sırası konusunda herkesin sabırlı olması gerektiğini belirterek, "Benim sıram geldiğinde ben de aşı olacağım" dedi.

    Bilim adamlarının kendisine umut verdiğinin altını çizen Merkel, dünya çapında ilk güvenilir testin ve dünyada ilk izin verilen aşının Almanya'da geliştirildiğini hatırlattı.

    © AFP 2020 / Joel Saget
    ABD'de Pfizer aşısı olan hemşire bir hafta sonra Kovid-19'a yakalandı
    BioNTech firmasıyla Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanlarıı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 milletten insanın çalıştığını öğrendiğini belirten Merkel, "Hiçbir şey uluslararası iş birliğinin, çeşitlilikten kaynaklanan gücün ilerlemeyi sağladığını daha iyi gösteremez" değerlendirmesinde bulundu.

    Merkel, dokuz ay sonra genel seçimlerin yapılacağını ve bir daha aday olmayacağını ifade ederek, "Yüksek olasılıkla bu son yeni yıl konuşmam. Son 15 yıl geçen yıl kadar zor geçmemişti dersem bunu abartmış olmam. Tüm endişelere ve şüphelere rağmen yeni yılı hiç bu kadar umutla beklemedik" diye konuştu.

    Etiketler:
    Sağlık çalışanı, yeni yıl, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Almanya, Kovid-19, Salgın, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Angela Merkel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    12 metrekarelik atölyede 60 yıl: Zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet