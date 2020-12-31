Rusya'dan Reuters'in haberine yalanlama: Macaristan, Sputnik V aşısı almaktan vazgeçmedi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Reuters haber ajansının Macaristan Başbakanlık İdaresi'ne dayandırdığı, Budapeşte'nin Moskova'dan Sputnik V aşısı almaktan vazgeçtiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik mekanizmaları aracılığıyla ya da doğrudan Çin'den almayı planladığı yönündeki haberini yalanladı.

Reuters'in haberini 'yalan haber' olarak niteleyen RDIF, açıklamasında "Maalesef, Macaristan'ın Sputnik V aşısı sipariş etmeme kararı aldığına dair bugünkü Reuters haberi, saygın medya kuruluşundaki yalan haberlerin bir örneği daha" ifadelerini kullandı.

Sputnik V'nin onaylanması konusunda Macaristan'ın düzenleyici kurumlarıyla çalışmaların sürdüğünü kaydeden RDIF, aşının ilk partisinin bu ülkeye 28 Aralık'ta teslim edildiğini ve ihtiyaç duyulan miktardaki aşıyı Ocak-Mart 2021 döneminde tümüyle tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.

RDIF, aşılarla ilgili dezenformasyondan kaçınmak için basın kuruluşlarına ve gazetecilere bilgileri doğrulama çağrısı da yaptı.

Dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V, kasım ayı sonuna doğru Macaristan'a ulaşmış ve böylece Macaristan aşıyı alan ilk AB ülkesi olmuştu.