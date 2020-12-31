Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti de yeni yıla 'merhaba' dedi. Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.

Pandeminin başladığı yer olarak bilinen Çin'in Vuhan kenti de 2021'e 'merhaba' dedi. Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi.

Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA — CBS News (@CBSNews) December 31, 2020

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2019’un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde tespit edilmişti.