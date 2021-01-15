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    Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

    Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak

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    Koronavirüs salgını
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    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, semptom göstermeden koronavirüs geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Kovid-19 aşısı olanlar arasında bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, aşıyla ilgili açıklama yaptı.

    Prof. Dr. İlhan, aşının ardından kendisinde bir yan etki olmadığını belirterek "Bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum. 48 saat içerisinde daha çok yan etkileri ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama bende olmaması diğer insanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama olsa bile aşı yapılan yerde ufak bir kızarık, ağrı, halsizlik, az bir kısım kişide baş dönmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir" dedi. 

    'Daha önce yaşanmamış his olursa hekime danışılmalı'

    Prof. Dr. İlhan, aşıdan sonra gözlenecek her ağrının aşı ile kaynaklı olmayacağını vurgulayarak "Daha önce yaşanmamış, tariflendirilmemiş bir his ise aşı ile ilişkilendirilebilir elbette, yapılacak şey hekime danışmak. Bu tip şeylerin aşı ile ilgili olup olmadığını aşı yapılan yerlere danışılırsa rahat edilecektir. Diyelim ki, bir vatandaşın sürekli omzu ağrıyor, bu aşı ile ilgili olabilir de olmayabilir de. Sağlık çalışanlarından aşıya büyük bir ilgi var. Çoğu kendi kurumlarında aşı oluyor. Bu hızla giderse 1 hafta içinde sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlanacaktır" diye konuştu. 

    'Aşı olan da koronavirüse yakalanabilir'

    Prof. Dr. İlhan, kişilerin aşı olduktan sonra da koronavirüse yakalanabileceğini belirterek, "Ancak burada aşının esas amacı kişiler koronavirüs hastalığına yakalanırsa, bu hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlamak. Brezilya bir sonuç açıkladı. Türkiye'de yüzde 91.25 koruduğunu biliyoruz. Brezilya'nın sonuçlarına gelince, onlar şunu buldu; ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor, orta düzeyde yüzde 70, hafif koronavirüs formlarından da yüzde 50 oranında koruyor. Bu açıdan baktığımızda aşının oldukça etkili olduğunu söylemek mümkün. Aşı olduktan sonra koronavirüs geçirenlerde, virüs yükü daha az olacağı için bulaştırıcılık da azalacak haliyle; ama aşının esas amacı hastalığı ağır geçirmeyi engellemek" ifadesini kullandı. 

    'Ramazan Bayramı sonrasında hedefiin büyük kısmına ulaşırız'

    Türkiye'nin günde 1.5 milyona kadar aşılama kapasitesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Tüm aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı düşündüğümüzde, Ramazan Bayramı sonrasında hedefin büyük bir kısmına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu 'ben aşımı oldum, dışarıda bulunduğum alanlarda, kalabalıkta maske takmayacağım' anlamına gelmemeli. Türkiye'de vakalar sıfır olsa, hastanede hiç yatan kişi olmasa dahi, eğer yurt dışı ile bir temasımız varsa ülke olarak, bizim yine fiziksel mesafe, maske, hijyene devam etmemiz gerekecek. Ancak, dünyada da oldukça azalır, nadir görünen duruma düşerse biz önlemlerimizi daha da gevşeterek ilerleyebiliriz. Şunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor; hasta sayısı azaldıkça, aşılanan kişi sayısı arttıkça günlük hayata o kadar daha yakın olacağız. Maske takmak belki uzun süre daha geçerli olacak; ama kısıtlamalar zaman içerisinde kalkabilir" dedi.

    'Asemptomatikler için antikor bakılmayacak'

    Prof. Dr. İlhan, semptom göstermeden koronavirüs geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi. İlhan, şunları söyledi:

    "Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır. Asemptomatik geçirip geçirmediğini bilmiyoruz kişi geldi diyelim, koronavirüs geçirip geçirmediği, ne kadar zaman dilimi içinde geçirdiği zaten sistemde görünüyor. 'PCR negatif' ya da 'antikor var mı yok mu' diye bakmadan büyüğümüz de olsa gencimiz de olsa yapacağız, asemptomatik olması bir şeyi değiştirmeyecek. Koronavirüs geçirenlerin şu an için 4 ile 6 ay içinde aşı olması ile ilgili yaklaşım söz konusu."
    Etiketler:
    Semptom, Aşı, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Mustafa Necmi İlhan
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