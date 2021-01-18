Kayıt
11:08 18 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Habertürk yazarı Alçı: Okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa öğretmenler neden aşıda bu kadar arka sıralarda?

    Twitter
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 517
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104050/05/1040500595_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_476ca68a6ace9bff77e8de92b808747f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202101181043596884-haberturk-yazari-alci-okullarin-en-kisa-surede-acilmasi-hedefleniyorsa-ogretmenler-neden-asida-bu/

    Aşı listesinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini savunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Dün CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz. Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu" açıklamasını yaptı.

    Konuya ilişkin ‘Öğretmenler aşı listesinde neden 2. grubun 7. sırasında?’ başlıklı bir yazıyı kaleme alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, öğretmenlerin neden aşı listesinin ilk sıralarında yer almadığını sordu.

    Alıçı, ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

    Sayın Selçuk aynı zamanda tecrübeli bir eğitimci, bir öğretmen olarak büyük bir iyi niyetle çaba sarf ediyor. Bundan kuşkum yok.

    Dünkü programı yapan gazetecilerden Hakan Çelik’e Sayın Bakan’a iletmesi için birkaç soru gönderdim. Sevgili Hakan sorumda işaret ettiğim uluslararası kuruluşların ilkokulları kapamanın son çare olarak düşünülmesi gerektiği yönündeki raporlarını ismimi de zikrederek Sayın Selçuk’a hatırlatıp bizde okulların neden bu kadar uzun süre kapalı tutulduğunu sordu.

    Bakan Bey verdiği cevapta ilkokulların açık tutulmasının önemini kabul etti ancak sonra topu Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na attı.

    Halbuki Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok gelişmiş ülkede bilim kurulları ve sağlık bakanlıklarından görüş alındı fakat okullarla ilgili nihai karar eğitim bakanlarının kanaatlerine göre verildi.

    Sayın Selçuk uluslararası kuruluşların ilkokulların açık tutulmasını çok net bir dille öneren bilimsel raporlarını kararlı bir şekilde sahiplense ve savunsa Bilim Kurulu'nu başka yerleri kapayıp okulları açık tutmamız gerektiği konusunda çok daha önce ikna ederdi diye düşünüyorum.

    Olanla, ölene çare yok… Sonuçta bugüne gelindi ve geçmişe bakmak yerine en azından hızlı bir şekilde çocuklarımızı okullarına kavuşturmanın yöntemlerini aramamız gerekir.

    Aşı listesinde kafama takılan sorular

    Bu aşamada bunun yolu büyük oranda aşıdan geçiyor.

    İşte ip de orada kopuyor sevgili okurlar…

    Aşılanacak grupların sırası ile ilgili detaylı bir liste açıklandı. Bu zincirde öncelikli gruplara dikkatle baktınız mı?

    Birinci grupta bildiğiniz gibi sağlık çalışanları, yaşlı bakım evleri çalışanları ve 65 yaş üzeri var.

    65 yaş üzeri yaklaşık 8 milyon vatandaş bulunduğuna, yaklaşık 1.5 milyon da sağlık çalışanımız olduğuna göre ilk grup maksimum 9-9.5 milyon vatandaştan oluşuyor.

    Buna hiçbir itirazım yok.

    Gelelim ikinci gruba…

    İkinci grupta sıralama şöyle:

    A1 Milli Savunma Bakanlığı

    A2 İçişleri Bakanlığı

    © AA / Evrim Aydın
    Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu
    A3 Kritik görevlerdeki kişiler

    A4 Zabıta, özel güvenlik

    A5 Adalet Bakanlığı

    A6 Cezaevleri

    A7 Eğitim Sektörü (Öğretmenler ve öğretim üyeleri)

    A8 Gıda Sektörü…

    Liste böyle uzayıp gidiyor.

    Öğretmenler ikinci grubun yedinci sırasına konmuş.

    Say say bitmez… Yedi!

    Sayın Bakan’ın söylediği gibi okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa bu sıralamada bir çelişki yok mu?

    'Öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor'

    Öğretmenlerin üzerindeki gruplara bir bakın lütfen sevgili okurlar…

    Elbette sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum.

    Bakanlıkların yanı sıra zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin öğretmenlerden önce aşılanması da tuhaf gelmiyor mu size mesela?

    Bakanlık memurları, zabıta ve özel güvenlik görevlileri önemsiz oldukları için değil. Elbette hepsi teker teker çok kıymetli ve toplumda önemli görevler icra ediyorlar. Ancak bu gruplar kendilerini maske ve mesafe ile koruyarak bir süre daha görevlerine devam edebilme olanağına sahipken öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor."

    'Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı'

    "Sevgili okurlar bu konuda kafa yoran doktorlar ve eğitimcilere listeyi sorduğumda konuştuğum herkesten aynı tepkiyi aldım: Bu mantıkla okulları bahara kadar açmamız zor görünüyor" diye devam eden Alçı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    Şayet çocuklarımızın, bu ülkenin gelecek nesillerinin eğitime kavuşmalarını önemseyen bir ülke isek bu listede öğretmenleri en yukarıya almamız şart. Sayın Ziya Selçuk’a buradan yalvarıyorum.Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın…"
    Etiketler:
    Aşılama, Okul, Ziya Selçuk, Öğretmen, Kovid-19, Koronavirüs, Aşı, Habertük
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çelyabinsk bölgesi, Taganay Milli Parkı
    Rusya'nın muhteşem kış manzaraları
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet