Türkmenistan’da ikinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona da tescil ediliyor

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın ülkede tescil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci Rus aşısı olan EpiVakKorona’nın ülkede tescil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Türkmen televizyonundan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov'a koronavirüse karşı geliştirilen ikinci Rus aşısı EpiVakKorona ve diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşıların Türkmenistan’da tescil edilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi" denildi.

Bir süre önce Türkmenistan, Sputnik V aşısına onay veren ilk Orta Asya ülkesi olmuştu.

Resmi verilere göre, Türkmenistan'da herhangi bir koronavirüs vakası bulunmuyor, ancak buna rağmen ülke genelinde maske takma zorunluluğu ve diğer bazı kısıtlamalar getirildi.