Kayıt
22:39 25 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İtalya'da Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'ye ilgi giderek artıyor

    © REUTERS / Fedja Grulovic
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (46)
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1043640431_0:0:1800:1012_1200x675_80_0_0_5fa6da67af73df15919e1aa20b603591.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202101251043656285-italyada-rus-koronavirus-asisi-sputnik-vye-ilgi-giderek-artiyor/

    ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın Kovid-19 aşısının teslimatlarında yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar ortamında İtalya’da Rus yapımı Sputnik V aşısına olan ilgi giderek artıyor.

    İtalyan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin yönetimine atadığı özel komiser Domenico Arcuri, Pfizer’in geçen hafta İtalya’ya aşı teslimatlarını yüzde 29 oranında azalttığını, bu haftaki teslimatların da yüzde 20 oranında eksik yapılacağını duyurdu.

    Lazio ve Toskana bölge yöneticileri bu bağlamda daha önce başlattıkları toplu aşılama kapsamında sadece ilk dozu alan kişilere, tamamlayıcı ikinci dozu uygulama kararı aldı. Böylece bu bölgelerde ilk Pfizer/BioNTech dozunun uygulanması süresiz olarak askıya alınmış oldu.

    Gözler Rus aşısına çevrildi

    Bu durumda İtalya’nın bazı bölgelerinin yerel yöneticileri, Rus Sputnik V aşısının olası kullanımına umut bağlıyor.

    Lazio bölgesi Sağlık Dairesi Başkanı Alessio D'Amato, la Repubblica gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

    "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) acele edip bürokrasiyle uğraşmayı bırakmalı. Rus Sputnik aşısını kastediyorum. Bize bu aşının kullanılıp kullanılamayacağını söylesinler. Koronavirüsün mutasyonlarına karşı, zamana karşı mücadele söz konusu. Önce toplu bağışıklık mı kazanacağız, yoksa Kovid’in yeni versiyonlarını mı? Diğer ülkelerde kullanılmakta olan aşılarla neler yapılacağını bize açıklasınlar."

    © AFP 2020 / SEBASTIEN BOZON
    Aşı üreticilerine karşı 'masaya yumruğu vurduk' diyen AB Konseyi Başkanı: Gerekirse yasal yollara başvururuz
    'Aşının hangi ülkede geliştirildiği değil, tüm gerekli kontrollerden geçmiş olması önemli'

    Rus aşısına Macaristan ve Almanya dahil birçok ülkenin ilgi gösterdiğine dikkat çeken D’Amato, Lazio yönetimi için bir aşının hangi ülkede geliştirildiği değil, tüm gerekli kontrollerden geçmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

    Kuzey İtalya’daki Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da bu konuda benzer bir görüş beyan ederek, şu açıklamada bulundu:

    "Bildiğim kadarıyla Çin'de aşıyı üreten ilaç şirketi, kıtamızda kullanılabilmesine yönelik izin almak için ilk belgeleri EMA'ya sundu ve Rusya da aynı adımı atmaya hazırlanıyor. Eğer EMA ve ardından Aifa (İtalya İlaç Ajansı) yeşil ışık yakarsa, ben kullanılması için bir engel görmüyorum."

    Yerel yöneticiler ulusal hükümete durumu iletti

    Yerel medya kuruluşlarının bildirdiği üzere Zaia ve İtalya’nın diğer bazı bölge yöneticileri, ulusal hükümetin temsilcileriyle düzenlenen ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da katıldığı toplantıda bu yönde görüş bildirdi.

    Corriere della Sera gazetesinin sözlerini alıntıladığı Zaia, "Umarım bu durum, ‘aşılar belirli ülkelerden geldiği için alınamaz’ şeklinde siyasi bir mesele haline gelmez. Aşı aşıdır ve şu anda, özellikle de Pfizer ile olup bitenler nedeniyle onlara diğerlerine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

    Papa Francis
    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
    Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu
    Bilim camiası: EMA onayı yeterli

    Sputnik V aşısının kullanımı şu anda İtalyan tıp bilim camiasında enine boyuna tartışılıyor.

    Ünlü İtalyan mikrobiyoloji uzmanı Prof. Andrea Crisanti, Rus aşısının EMA tarafından onaylanması durumunda ülkede kullanılmasının tamamen kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.

    RaiNews24 televizyonuna konuşan Crisanti, "Şeffaf veriler sağlanırsa ve EMA aşıyı onaylarsa, olumsuz bir durum görmüyorum" açıklamasını yaptı.

    'Rus ve Çin aşıları yeterince test edildi'

    Virolog ve İtalyan Bulaşıcı ve Tropikal Hastalıklar Derneği (Simit) Direktörü Massimo Andreoni ise, Adnkronos ajansına verdiği demeçte, "Rus aşısı da Çin aşısı gibi yeterince test edildi ve denendi. Her ikisi de AstraZeneca aşısına benziyor. Şu anda önceliğimiz hızlı aşılama ve onu ancak yüzbinlerce dozla yapabiliriz. Bu nedenle hızlanmalıyız ve diğer aşıları da kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Moody's
    © AFP 2020 / EMMANUEL DUNAND
    Moody's: Avrupa'da yenilenen kısıtlamalar ekonomide toparlanma ivmesini yavaşlatacak
    İtalya, Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı bakımından dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün itibariyle 1.38 milyondan fazla İtalyan vatandaşına aşı yapıldı.

    Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V'nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

    Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.

    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (46)
    Etiketler:
    Sputnik V, Roberto Speranza, Lazio, Teslimat, Rusya, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, İtalya, Pfizer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet