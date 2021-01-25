İtalya'da Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'ye ilgi giderek artıyor

İtalyan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin yönetimine atadığı özel komiser Domenico Arcuri, Pfizer’in geçen hafta İtalya’ya aşı teslimatlarını yüzde 29 oranında azalttığını, bu haftaki teslimatların da yüzde 20 oranında eksik yapılacağını duyurdu.

Lazio ve Toskana bölge yöneticileri bu bağlamda daha önce başlattıkları toplu aşılama kapsamında sadece ilk dozu alan kişilere, tamamlayıcı ikinci dozu uygulama kararı aldı. Böylece bu bölgelerde ilk Pfizer/BioNTech dozunun uygulanması süresiz olarak askıya alınmış oldu.

Gözler Rus aşısına çevrildi

Bu durumda İtalya’nın bazı bölgelerinin yerel yöneticileri, Rus Sputnik V aşısının olası kullanımına umut bağlıyor.

Lazio bölgesi Sağlık Dairesi Başkanı Alessio D'Amato, la Repubblica gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

"Avrupa İlaç Ajansı (EMA) acele edip bürokrasiyle uğraşmayı bırakmalı. Rus Sputnik aşısını kastediyorum. Bize bu aşının kullanılıp kullanılamayacağını söylesinler. Koronavirüsün mutasyonlarına karşı, zamana karşı mücadele söz konusu. Önce toplu bağışıklık mı kazanacağız, yoksa Kovid’in yeni versiyonlarını mı? Diğer ülkelerde kullanılmakta olan aşılarla neler yapılacağını bize açıklasınlar."

Rus aşısına Macaristan ve Almanya dahil birçok ülkenin ilgi gösterdiğine dikkat çeken D’Amato, Lazio yönetimi için bir aşının hangi ülkede geliştirildiği değil, tüm gerekli kontrollerden geçmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey İtalya’daki Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da bu konuda benzer bir görüş beyan ederek, şu açıklamada bulundu:

"Bildiğim kadarıyla Çin'de aşıyı üreten ilaç şirketi, kıtamızda kullanılabilmesine yönelik izin almak için ilk belgeleri EMA'ya sundu ve Rusya da aynı adımı atmaya hazırlanıyor. Eğer EMA ve ardından Aifa (İtalya İlaç Ajansı) yeşil ışık yakarsa, ben kullanılması için bir engel görmüyorum."

Yerel yöneticiler ulusal hükümete durumu iletti

Yerel medya kuruluşlarının bildirdiği üzere Zaia ve İtalya’nın diğer bazı bölge yöneticileri, ulusal hükümetin temsilcileriyle düzenlenen ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da katıldığı toplantıda bu yönde görüş bildirdi.

Corriere della Sera gazetesinin sözlerini alıntıladığı Zaia, "Umarım bu durum, ‘aşılar belirli ülkelerden geldiği için alınamaz’ şeklinde siyasi bir mesele haline gelmez. Aşı aşıdır ve şu anda, özellikle de Pfizer ile olup bitenler nedeniyle onlara diğerlerine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının kullanımı şu anda İtalyan tıp bilim camiasında enine boyuna tartışılıyor.

Ünlü İtalyan mikrobiyoloji uzmanı Prof. Andrea Crisanti, Rus aşısının EMA tarafından onaylanması durumunda ülkede kullanılmasının tamamen kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.

RaiNews24 televizyonuna konuşan Crisanti, "Şeffaf veriler sağlanırsa ve EMA aşıyı onaylarsa, olumsuz bir durum görmüyorum" açıklamasını yaptı.

'Rus ve Çin aşıları yeterince test edildi'

Virolog ve İtalyan Bulaşıcı ve Tropikal Hastalıklar Derneği (Simit) Direktörü Massimo Andreoni ise, Adnkronos ajansına verdiği demeçte, "Rus aşısı da Çin aşısı gibi yeterince test edildi ve denendi. Her ikisi de AstraZeneca aşısına benziyor. Şu anda önceliğimiz hızlı aşılama ve onu ancak yüzbinlerce dozla yapabiliriz. Bu nedenle hızlanmalıyız ve diğer aşıları da kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

İtalya, Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı bakımından dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün itibariyle 1.38 milyondan fazla İtalyan vatandaşına aşı yapıldı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V'nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.