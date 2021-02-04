Kremlin: Lancet'teki Sputnik V'ye ilişkin makale, aşının güvenilirliğini ve etkinliğini güçlü bir şekilde gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, The Lancet dergisinde yayınlanan Rus Sputnik V koronavirüs aşısının klinik denemelerinin sonuçlarına ilişkin makalenin, aşının güvenilirliğini ve etkinliğini güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan Rus Sputnik V yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik çalışmalarının 3. aşamasının ara sonuçlarına ilişkin makalenin, aşının Rusya'da hızlı bir şekilde tescilinin haklılığını gösterdiğini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Bu, Rus aşısının güvenilirliğini ve etkinliğini oldukça ikna edici bir şekilde gösteren çok önemli bir makale olmasının yanı sıra, muhtemelen, bu aşının Rusya’da hızlı bir şekilde tescil edilmesinin haklılığını da ortaya koyuyor" dedi.

Sputnik V aşısını tescil eden ülke sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Peskov, "Rus tarafı, bu aşıyı temin etmek isteyen çeşitli ülkelerden gelen taleplere yanıt vererek çok aktif bir şekilde çalışıyor. Elbette bu çalışmada mutlak öncelik Rusya'nın iç ihtiyaçlarına veriliyor" ifadelerini kullandı.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

Peskov, birçok ülkenin Sputnik V aşısı talebinde bulunduğunu hatırlatarak "Güvenilirliği ve etkinliği kesin olarak kanıtlanmış olan bu aşıda, giderek daha fazla ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak aşı üretiminin yabancı ülkelerde kurulması planlanıyor" diye konuştu.

Lancet dergisi daha önce, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

Gamaleya merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus ve Ermenistan’da tescil edildi. Avrupa Birliği’nde (AB) tescil süreci başlayan aşının, DSÖ ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.