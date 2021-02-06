Güney Afrika Sağlık Bakanı: Rusya ile Sputnik V aşısıyla ilgili temaslar sürüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zvelini Mkize, ülke hükümetinin Rusya ile Sputnik V aşısının olası kullanımına ilişkin temasları sürdürdüğünü kaydetti.

Mkize, ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada "Sputnik V aşısı konusunda Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temas kurduk. Görüşmeler sürüyor, şu an için imzalanmış herhangi bir belge yok" dedi.

Bu hafta tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşamasının sonuçlarını oldukça etkileyici bulan Güney Afrikalı uzmanlar, Sputnik V'yi aralarında Pfizer ve Moderna aşılarının da olduğu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en etkili aşılar grubuna dahil etti.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

The Lancet dergisi daha önce, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü faz sonuçlarına göre etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

Makalede, Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.