Moğolistan, Sputnik V aşısını tescil etti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi tescil edilen ülkeler kervanına Moğolistan'ın da katıldığını duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Moğolistan'ın Sputnik V koronavirüs aşısını tescil ettiğini duyurdu. Tescilin, Moğolistan'da ek klinik araştırmalar yapılmadan hızlandırılmış süreç (acil kullanım onayı) kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Mongolia has become the 23rd country in the world to approve #SputnikV.

Монгол Улс Sputnik V-г баталсан дэлхийн 23 дахь орон болов. https://t.co/3gtfDEfZKm — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 9, 2021

Moğolistan, Sputnik V kullanımına onay veren 23. ülke oldu. Aşı bundan önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanma ve Pakistan’da onay almıştı.

RDIF, daha önce Sputnik V aşısını tescil eden ülke sayısının hafta sonuna kadar 25’e ulaşacağını belirtmişti.