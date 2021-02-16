Slovakya Başbakanı: Tüm sağlık uzmanlarımız Sputnik V aşısının tedarikinden yana

Slovakya Başbakanı Matovic, ülkedeki tüm sağlık uzmanlarının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tedariki konusunda Rusya ile görüşmelere başlanması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, ülkedeki tüm sağlık uzmanlarının, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki konusunda Moskova ile görüşmelere başlanması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Slovakya haber ajansı TASR'ın aktardığı habere göre Matoviç, "Slovakya’nın önde gelen tüm immünoloji, epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli (koronavirüs) aşılarının tedarikinde yaşanan feci gecikmeler nedeniyle, hükümetin Rus tarafı ile Sputnik V aşısının tedariki ile ilgili görüşmelere başlaması gerektiğine inanıyor. Mükemmel etkinliği olan bir aşıdır. İçinde bulduğumuz bu durumda Slovakya'da milyonlarca insan bu aşı ile aşılanmak ister" ifadelerini kullandı.

Aşıların seçiminde jeopolitik çıkarlara ve ideolojik düşüncelere göre hareket edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Matovic, Slovak yetkililer için başlıca önceliğin vatandaşların sağlığını korumak olması gerektiğini vurguladı.

Habere göre Slovak yetkililer, yakın zamanda Sputnik V’yi satın alma kararı verebilir. Aşının ülkede kullanımı için ulusal farmasötik düzenleyicinin ruhsat vermesi yeterli olacak.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.