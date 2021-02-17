'Rusya'nın Hırvatistan Büyükelçiliği, Sputnik V'nin tedariki konusunda ülke yetkilileriyle temas halinde'

Rusya’nın Zagreb Büyükelçisi Andrey Nesterenko, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tedariki ile ilgili elçiliğin Hırvatistan yönetimi ile temas halinde olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Nesterenko, “Hırvat yetkililerle temas halindeyiz, ancak bu konunun hassasiyeti göz önüne alındığında malum nedenlerle ayrıntıları açıklayamayız. Her yabancı devletin, Rus yapımı aşı satın alma isteğini kendi belirlemesi gerektiğine dayanıyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

"AB ülkeleri ise yerel mevzuatı dikkate almanın yanı sıra Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yönergelere de uymak durumundalar. Aynı zamanda aşımızı almak için ilgili devletin Rusya’ya resmi başvuruda bulunması gerekiyor, tüm uygulama konuları ise Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) yetkisi dahilinde olduğunu söyleyebiliriz."

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Sputnik V aşısına çok fazla ilgi duyulduğu belirtildi. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren İlaç Dolaşımı Devlet Yönetmeliği Dairesi Başkanı Filipp Romanov, “Bugün Rus aşısına büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Uluslararası işbirliğine gelince, bu alanda sadece ülkemizde değil, aynı zamanda partner ülkelerdeki hastaları da maksimum kapsamak üzere azami üretimi ölçeklendirebilmek için sadece tedarik konusunda değil, olası teknoloji transferi konusunda da işbirliği yapıyoruz. Bugün aşının etkinliği yüksek. Aşılanma konusundaki korkular da geride kaldı” açıklamasında bulundu.

Romanov, ayrıca Rus aşısının şimdiye kadar 27 ülkede tescil edilmiş olması, sürecin başındayken ilginin hala devam ediyor olması nedeniyle geleceğe dönük yatırım tahminleri de olumlu olarak değerlendirdi.