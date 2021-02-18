Kanada, haziran sonuna kadar 14 milyon 500 bin kişiyi aşılamayı planlıyor

Kanada hükümeti, ülke genelinde haziran ayı sonuna kadar en az 14 milyon 500 bin kişiye Pfizer-BioNtech ve Moderna aşısının uygulanmasının planladığı bir aşılama çizelgesi yayınladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları tüm dünyada hızla devam ederken Kanada, salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların neticesinde birkaç ay sonrasını da kapsayan bir aşılama çizelgesi yayınladı.

Yayınlanan çizelgeye göre, ülke genelinde haziran ayı sonuna kadar en az 14 milyon 500 bin kişiye Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının uygulanması ve nüfusun yüzde 38 ila yüzde 64'ünün aşılanması planlanıyor.

Hükümet, aşılama için şimdilik iki ayrı firma ile çalıştığını belirtirken, yerel sağlık otoriteleri tarafından incelenen ve AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax tarafından geliştirilen aşı adaylarının onaylanması halinde de hedeflenenden çok daha fazla kişinin aşılanabileceği ve bu sayının yaklaşık 24 milyon 500 bine ulaşabileceği aktarıldı.

Kanada'ya, Pfizer ve Moderna'dan sipariş edilen aşıların teslimatlarının önümüzdeki haftalarda artarak devam etmesi beklenirken hükümet, iki ilaç şirketinden toplamda 23 milyon doz aşı teslim almayı planlıyor.

Kanada'da, beklenen aşı teslimatındaki artışın, nisan ayında haftalık uygulanan aşı dozlarında artışa neden olması beklenirken, mart ayı sonuna kadar nüfusun yüzde 8'ini oluşturan 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Önümüzdeki hafta Kanada'ya, Pfizer'den 475 bin, Moderna’dan ise 168 bin aşı dozu gelecek. Mart ayında ise Pfizer'ın Kanada'ya yaklaşık 2 milyon 200 bin doz, Moderna'nın ise yaklaşık 1 milyon 300 bin doz aşı göndermesi bekleniyor.