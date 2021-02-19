Kuzey Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda ülkede, bu ayın ilk haftasından bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı, bir kez daha uzatıldı.

Yeni kararlara göre, Kuzey Kıbrıs genelinde sokağa çıkma yasağı, 26 Şubat'a kadar yürürlükte kalacak. Ancak bazı sektörlere yönelik gevşetme kararları alındı.

Başbakan Saner, tam kapanma kararına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek "Ülkemizde görülen yerel bulaş sayısında istikrarlı bir düşüş gözlemlenmesi nedeniyle 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren işletme ve/veya faaliyetlerin kademeli olarak açılmalarına karar verilmiştir" dedi.

Restoran, kafe ve büfeler yalnızca paket servis, internet üzerinden satış ve gel-al şeklinde hizmet verecekken, müşterilerin içerde oturmalarına izin verilmeyecek. Paket servis hizmetleri ise 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

Giyim mağazaları açık olacak fakat ürünlerin denenmesi yasak olacak. Ülkede 22-26 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek, 22 Şubat tarihinden itibaren pazar günleri eczaneler ve fırınlar haricinde tüm işletmeler kapalı olacak.

Tiyatro, sinema, nişan, mevlit, düğün, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, masaj salonu ve gece kulüpleri ise kapalı kalmaya devam edecek.

Son 24 saatte 14 vaka

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte yapılan 5 bin 56 testte 11'i yerel 14 pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığını bildirdi. Virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede 69 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi.

Pilli, toplam vaka sayısının 3 bin 171'e yükseldiğini, 475 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yoğun bakımda 7 hastanın bulunduğunu belirten Pilli, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 22'ye ulaştığını bildirdi.