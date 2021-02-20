İran, mutasyonlu virüs nedeniyle Irak'a açılan 7 sınır kapısını kapattı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kirmanşah eyaletindeki Korona Yönetim ve Mücadele Merkezi Sözcüsü Mesud Behramnejad, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının eyalette henüz görülmediğini ancak tedbir amaçlı sınır kapılarının kapatılması kararı alındığını belirtti.

Behramnejad, "Sağlık tehditleri ve İngiliz koronavirüsü adı verilen virüsün yeni bir varyantının Irak'ta yayılması nedeniyle bugün itibarıyla Kirmanşah'taki Pervizhan, Hüsrevi, Şuşemi, Sumar ve Şeyh Seleh sınır kapıları ikinci bir duyuruya kadar gelen ve giden yolculara kapatılacak" dedi.

İranlı yetkili, sınır kapılarındaki transit geçişlerin ve ticari faaliyetlerin ise durdurulmadığını, sağlık ekiplerinin sıkı gözetiminde sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Irak sınırında yer alan Şelemçe ve Cezzabe sınır kapılarının da bugünden itibaren bir hafta süreliğine yolcu geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, incelemeler sonucunda Kovid-19'un mutasyonlu türünün eyalete Irak'tan girdiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Mutasyonlu virüsün yayılmasını önleme çabaları

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş, daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını ifade etmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 68 artarak 59 bin 409'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti