Honduras, Sputnik V aşısını tescil eden 36. ülke oldu

RDIF’ten yapılan açıklamada, Honduras’ın düzenleyici kurumunun Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını hızlandırılmış prosedür çerçevesinde tescil ettiği belirtildi.

Açıklamada, “RDIF, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Honduras Cumhuriyeti Sağlık Düzenleme Kurumu (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) tarafından tescil edildiğini duyuruyor. Aşının tescili hızlandırılmış prosedür (emergency use authorization, EUA) çerçevesinde gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Honduras has become the 36th country in the world to approve the #SputnikV vaccine.



Honduras se ha convertido en el país número 36 del mundo en aprobar la vacuna #SputnikV.

👇 https://t.co/bAZSmDeZdW — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 24, 2021

Honduras, Sputnik V aşısının kullanımının tescil edildiği 36. ülke oldu. Rus aşısı, devlet düzenleme kurumları tarafından tescil edilme sayısı bakımından dünya lideri üç aşı arasında yer alıyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Sputnik V, tüm insanlık için bir aşı olup, 36 ülkede onaylanmış olması, pandemiye karşı küresel mücadeleye önemli katkısı olduğunu vurgulamakta. Honduras, Sputnik V'nin kullanımını onaylayan bir dizi Latin Amerika ülkesine katıldı ve biz, nüfuslarını dünyadaki en iyi aşılardan biriyle korumaları için ortaklarımıza destek vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V aşısı Honduras’ın yanı sıra şu anda Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti (Bosna Hersek entitesi), Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana ve Mısır tarafından tescil edilmiş durumda.