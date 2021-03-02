Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda birden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart günü saat 17.00'de başlayan karantina, 11 Mart günü saat 17.00'de sona erecek.

Orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te bu, karantinaya alınan ikinci apartman oldu.