AB Komisyonu üyesi Breton: Sputnik V iyi aşı, Rusya çok iyi bilim insanlarına sahip

AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, "Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi, İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu değerlendirmede bulundu.

Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Aşı adayları arasında Sputnik V de var. Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" ifadelerini kullandı.

Sputnik V konusunda anlaşmaya varılacağı umudunu dile getiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Breton, halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu kaydetti.