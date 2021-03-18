AB Komisyonu üyesi Breton: Sputnik V iyi aşı, Rusya çok iyi bilim insanlarına sahip

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi, İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu değerlendirmede bulundu.
Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Aşı adayları arasında Sputnik V de var. Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" ifadelerini kullandı.
Sputnik V konusunda anlaşmaya varılacağı umudunu dile getiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilebileceğini söyledi.
Aynı zamanda Breton, halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu kaydetti.
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