ABD'de barınaklarda tutulan yüzlerce göçmen çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı

Axios'un ABD Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, sınırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan ve pozitif çıkan 319 refakatsiz göçmen çocuğun diğer göçmen çocuklardan ayrı tutularak izole edildiği ifade edildi.

Haberde, geçen ay Biden yönetimi tarafından açılan Teksas'a bağlı Corrizo Spring’teki sığınakta Kovid-19 testi pozitif çıkan çocukların oranının ise yüzde 10’lara kadar çıktığına dikkat çekildi.

2020’de Kovid-19 testi pozitif çıkan göçmen çocukların oranının yüzde 7.4 olduğu bilgisi paylaşılan haberde, bunun da 2 bin 897 rakamına tekabül ettiği ifade edildi.

Nearly 2,900 unaccompanied minors tested positive for COVID-19 on arrival at U.S. government shelters over the past year — including around 300 currently in the system — a Department of Health and Human Services official tells Axios.https://t.co/6GXmgcyjHZ — Axios (@axios) March 24, 2021

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber, Kovid-19 testi yapılan göçmen çocukların söz konusu oranlarda pozitif çıkmasının beklendiğini, bakanlığa ait 22 eyaletteki 200 tesiste gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Sağlık Bakanlığına ait tesislerde 11 bin 500’den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulunduğu bilgisi paylaşıldı.