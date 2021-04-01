Avusturya Tabipler Odası'ndan EMA'nın onayı beklenmeden Sputnik V aşısının kullanılması çağrısı

Avusturya Tabipler Odası Başkanı Thomas Szekeres, AB'nin ilaç otoritesi EMA'nın vereceği karar beklenmeden Sputnik V aşısının ülkede kullanılması gerektiğini kaydetti.

Daha önce, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitriy Lubinskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, ülkenin önümüzdeki hafta Sputnik V siparişi verebileceğini bildirmişti.

Avusturya basınına konuşan Szekeres, ülkesinin Sputnik V aşısını satın alma girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Böyle bir imkan varsa, bundan çok memnun olurum. Bu aşının satın alımının mümkün olduğu kadar hızlı gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Szekeres, Sputnik V'nin EMA tarafından onaylanmasının gecikmesi durumunda, aşının ülkede tescil edilebileceğini belirterek "Değerlendirmeyi yapabilecek uzmanlarımız var, ayrıca ulusal tescil imkanı da var. EMA tarafından onaylanmasının gecikmesi durumunda, Sputnik V ile aşılama yapmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EMA, Sputnik V aşısını henüz onaylamış değil. EMA, 4 Mart'ta Sputnik V için 'rolling review' olarak tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk iki Kovid-19 aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden 50'den fazla ülkenin toplam nüfusu 1.5 milyarı aşıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.