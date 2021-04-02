Panama'dan Sputnik V aşısına tescil ve acil kullanım onayı

RDIF'den yapılan açıklamada, "Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Panama Cumhuriyeti’nde tescil edildiğini duyuruyoruz. Böylelikle Sputnik V aşısı, toplamda 1.5 milyardan fazla nüfusa sahip 59 ülkede onay edilmiş oldu. Aşı tescili hızlandırılmış süreç kapsamında gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise, "Panama'nın düzenleyici kurumlarının Sputnik V aşısına onay verme kararı, ülke halkının güvenli ve etkili Rus aşısına erişimini sağlayacak. Sputnik V, tüm dünyada kabul gördü ve koronavirüse karşı mücadelede önde gelen aşılardan biri" diye konuştu.

Öte yandan Panama Sağlık Bakanlığı'nın, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdiği bildirildi.

Eczacılık ve İlaç Müdürlüğü'nün açıklamasında "Gam-Kovid-Vak (Sputnik V) aşısı için ‘acil durumlarda kullanım izni’ verilmesine onay verdiğimizi bildiriyoruz" denildi.