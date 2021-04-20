'Sputnik V'nin damla şeklindeki versiyonu 2022'nin başlarında kullanıma sunulacak'

Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, aşının damla şeklindeki versiyonuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Gintsburg, "Garanti vermemekle birlikte, 2021 sonu 2022 başlarında kullanıma sunulacağını umuyorum" dedi.

Gintsburg ayrıca, Sputnik V ile aşılananların 6 ay sonra Kovid-19'a karşı yeniden aşılanmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Tabii ki, altı ay sonra yeniden aşılama mümkün" diye konuştu.

Gintsburg, geçen ay yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin burun damlası formunu geliştirdiklerini, patentini aldıklarını ve şu anda klinik araştırma aşamasında olduğunu belirtmişti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin üretildiği kurum.

Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.