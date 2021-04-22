Güney Kore medyası: Seul, Sputnik V aşısına ilgi gösteriyor

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili verileri ve yan etkilerine ilişkin bilgileri incelemeye başladı.

Devlet Başkanlığı'ndan bir kaynak, ajansa açıklamasında, "Aşı tedarikiyle ilgili endişeler göz önüne alındığında, danışmanlar, Rus aşısını uygulama konusunun değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşlerini ifade etti. Moon Jae-in'in buna yanıtı, 'Öyle yapın' oldu" ifadelerini kullandı.

Haberde, Güney Koreli uzmanların daha detaylı bilgiler toplamaya çalıştığı ve Sputnik V aşısının diğer ülkelerde ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanma sürecini yakından izlediği belirtildi.

Güney Kore'de halihazırda AstraZeneca ve Pfizer aşıları kullanılıyor.