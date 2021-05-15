Portekiz, vakaların düşük olduğu ülkelerden turist kabul edecek

Portekiz, koronavirüs vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği ve İngiltere'den 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Portekiz İçişleri Bakanlığı'nca, son 14 günde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayıları 500'ün altında olan AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ile bağlantılı ülkelerden 17 Mayıs'tan itibaren turist kabul edileceği açıklandı.

Bakanlık, şartları karşılayan ülkelerden geleceklerin uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonucu çıkmış PCR testlerini ibraz etmelerinin yeterli olacağını söyledi.

Şartları karşılamayan şirketlere para cezası

Bunu karşılamadan yolcuların uçağa binmesine izin veren hava yolu şirketlerine 500 ila 2 bin euro para cezası verileceği vurgulandı.

Vaka sayısının yüksek olduğu Hırvatistan, Litvanya, Güney Kıbrıs, Hollanda, İsveç gibi yerlerden ise sadece zorunlu durumlarda seyahatlere izin verileceği, buradan gelecek kişilere negatif PCR testinin yanı sıra 14 günlük karantinanın da zorunlu tutulacağı açıklandı.