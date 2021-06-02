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    koronavirüs aşısı

    Aşı karşıtlarına uyarılar: 'Yarım insan' olma riskine değer mi?

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Koronavirüs salgını
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    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel, aşı karşıtlarına uyarıda bulunarak, "Kurtulanların bir kısmı fonksiyonel kapasiteleri azalmış olarak iyileştikleri için ‘yarım insan’ olarak ömrünü tamamlamak zorunda kalıyor. Bu riske değer mi?" dedi.

    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Kovid-19 aşısının yoğun bakıma yatışları ciddi oranda düşürdüğünü belirterek, aşı karşıtlarına uyarıda bulundu. 

    Hürriyet gazetesinden İdris Emen ve Eyüp Yılmaz'ın haberine göre mutlaka aşı olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Cinel, şunları söyledi:

    • "Koronaya yakalananların yüzde 20’si ağır geçiriyor. Yüzde 2 ila 7’si çok şiddetli geçirip yoğun bakıma düşüyor. Yoğun bakıma girenlerin neredeyse yüzde 40’ı hayatını kaybediyor. Kurtulanların bir kısmı fonksiyonel kapasiteleri azalmış olarak iyileştikleri için ‘yarım insan’ olarak ömrünü tamamlamak zorunda kalıyor. Bu riske değer mi? Üstelik yoğun bakıma düşen grup kesinlikle koronavirüsün attığı yumruk sonrası diğer mikropların devreye girdikleri, organ fonksiyon bozukluklarının görüldüğü durumlarla karşı karşıya kalıyor.

    'Koronavirüsten kurtulsalar bile diğer ölümcül hastalıklarla karşı karşıya kalıyorlar'

    • Yoğun bakım sürecinde en az bir veya iki kere sekonder bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarıyla septik şok atakları geçiriyorlar. Yani koronavirüsten kurtulsalar bile diğer ölümcül hastalıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden sırası gelen herkesin aşı olması gerekir." 

    Koronavirüse yakalananlar arasında yer alan sanatçı, hekim ve siyasetçiler de yaşadıkları ağır deneyimleri anlatarak, sırası geldiği halde aşı olmayanları uyardı.

    CHP'li Tekin: Cehennemi görmeden cennete inanılmaz, biz cehennemi görenlerdeniz

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben, aşıdan önce Kovid oldum. Damdan düşen bilir. Cehennemi görmeden cennete inanılmaz, biz cehennemi görenlerdeniz. Çok ağır olmasa bile, 2-3 gün nefesiniz kesiliyor, ateşiniz 40’ların üzerine çıkıyor, insanlıktan çıkıyorsunuz. Onun için herkesten rica ediyorum, mutlaka aşınızı olun. Ben de çevremdeki bütün dostlarıma, arkadaşlarıma ‘Mutlaka aşınızı yaptırın’ diyorum. Sadece 84 milyonun da değil, artık dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip bizde yerleşik olan 6 milyon kişiyi de aşılamalıyız.

    AK Partili Özkaya: Aşı olmasam daha ağır geçirebilirdim

    AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, "Ben aşı olduktan sonra korona oldum. Onun için hastane yerine evde geçirdim. Doktorlarım da ‘Aşı olduğunuz için rahat geçirdiniz, ağrınız sızınız az oldu, aksi halde çok daha sıkıntılı geçirme ihtimaliniz vardı’ dediler. Akciğerime inmedi, normal ağrılarla, öksürükle atlattım. Aşı olmasam daha ağır geçirebilirdim. Şu anda Türkiye’de 3 çeşit aşı var, hangisini istiyorlarsa onu olsunlar ama mutlaka aşı olmalarını tavsiye ederim. Ailemde, çevremde olan herkese de bunu tavsiye ettim, aşı sırası gelenlerin hepsi de oldu" diye konuştu.

    Dr. Köse: Unutkanlık problemim sürüyor

    Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Türkiye’de Kovid-19’u ilk ve en ağır geçirenlerden biriyim. Bende çok belirgin bir iz kalmadı ama hafif denge sorunlarım, biraz da unutkanlık problemim sürüyor. Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirenlerde kalan bir problem bu. Beyin sapı ve beyincik bölgesinde damarların tıkanmasıyla ilgili sorunlar. Ben bir tıp çalışanı ve sağlık mensubu olarak herkese aşı olmalarını öneririm. Ben de aşılarımı oldum. Hasta olmasaydım, aşıyı ilk olanlardan biri olurdum. Şu anda en koruyucu ve en büyük silahımız aşılar.

    Nilgün Belgün: Sanatı seven, sanat görmek isteyen bir an önce aşıyı olur

    Oyuncu Nilgün Belgün, "Aşı olun, bu çok önemli. Bu hastalığı geçiren biri olarak kimsenin yakalanmasını istemem. Çok kötü geçirdim, korkunç bir halsizlikti. Aşı olmak için benim de bir ayım kaldı. Tatil dönüşünde aşımı olacağım. Kendinize uygun olan bir tanesini seçin ve lütfen aşı olun. Sanatı seven, sanat görmek isteyen bir an önce aşıyı olur" dedi.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Gürsel Tekin, İsmail Cinel, Türk Yoğun Bakım Derneği, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs
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