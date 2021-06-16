Gamaleya Merkezi Başkanı: Sputnik V’nin Kovid-19’un ‘Moskova’ varyantından koruma sağlayacağını tahmin ediyoruz

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezde geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüsün ‘Moskova’ suşuna karşı etkinliğinin araştırıldığını, aşının Kovid-19’un bu varyantına karşı da koruma sağlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ‘Moskova’ suşuna karşı etkinliğinin araştırıldığını, aşının Kovid-19’un bu varyantına karşı da koruma sağlayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Gintsburg, "Şu anda ‘Moskova’ suşu ve Sputnik V aşısının ona karşı etkinliği üzerinde bir çalışma yapılıyor, aşının etkili olacağını düşünüyoruz, ancak araştırmanın sonuçlarını beklemek durumundayız" diye konuştu.

Gintsburg, daha önce koronavirüs mutasyonlarının orjinal varyantlarının Rusya’da, özellikle Moskova’da olduğunu, söz konusu varyantların özelliklerinin ve diğer suşlardan farklılıklarının araştırıldığını belirtmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.6 milyardan fazla olan 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiğine dair bir makale yayımlamıştı.

Daha sonra 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanmasıyla ilgili veri analizine dayanarak, Sputnik V’nin etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.