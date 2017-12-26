İlk kadın 'Doctor Who' nefes kesen bir giriş yaptı

BBC'nin dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi 'Doctor Who' bu Noel'de yeni bir 'rejenerasyona' sahne oldu. İlk kez Zaman Lordu bir kadına dönüştü. Dizinin hayranları, 13. Doktor olarak karşılarında aktris Jodie Whittaker'ı buldu.

© REUTERS/ Fred Prouser Doctor Who'da doktoru ilk kez bir kadın canlandıracak

Noel özel bölümünde 12. Doktor Peter Capaldi'nin yanısıra diziyi yeni kuşaklara sevdiren yazar-yapımcı Steven Moffat'ın da veda etmesiyle 'Doctor Who' gerçek bir rejenerasyondan geçti. Temmuzda açıklandığı üzere doktorun ilk kez bir kadında vücut bulmasını canlandırmak da Jodie Whittaker'a nasip oldu.

MOFFAT YERİNE CHIBNALL

​'Twice Upon A Time' isimli bölümün finalinde Capaldi'nin dönüşümü Whittaker'ı ortaya çıkardı. Dizinin yeni yazar-yapımcısı da Broadchurch dizisinin yaratıcısı Chris Chibnall oldu.

Two Doctors. One Destiny.

'Twice Upon A Time' premieres Christmas night at 9/8c on @BBCAMERICA. #DoctorWho pic.twitter.com/rWeyzPLMfN — Doctor Who BBCA (@DoctorWho_BBCA) 8 Aralık 2017

​Zaman Lordu kariyerine ''Asla zalim olma, asla alçak olma, daima hatırla, nefret aptallıktır, sevgi ise bilgelik'' sözleriyle veda eden Capaldi'yi gözleri yaşlı uğurlayan dizinin hayranları, finalde kısa süre gözüken Whittaker'ın girişini coşkuyla karşıladı. Whittaker'ın klasik İngiliz aksanıyla değil de kendi kuzeyli Yorkshire aksanıyla konuşması da övgü kazandı.

The time has come.

Let the regeneration begin…#DoctorWho pic.twitter.com/ypo3SkeZxk — Doctor Who BBCA (@DoctorWho_BBCA) 26 Aralık 2017

​'KORKSAK DA DEĞİŞECEĞİZ'

Sosyal medya paylaşımlarında Peter Capaldi'ye teşekkür yağarken ''Bize değişimden korkmanın sorun olmadığını gösterdiğin için de teşekkürler'' diyenler oldu. 'Peter'ın harika döşümünün Jodie ile muhteşemleştiği' belirtilirken George Aylett ''Seni özleyeceğiz, Peter Capaldi. Ama Jodie Whittaker'ın bu rolün üstesinden nasıl geleceğini merakla bekliyoruz, o ne girişti o'' diye yazdı.

It's been a genuine pleasure having Peter Capaldi as the Doctor. He really grew into the role and made it his own, a great actor.



So sad to see him go, but I look forward to seeing what the future brings with Jodie. Keeping an open mind:) #DoctorWho — Robert Price (@R_J_Price) 25 Aralık 2017

'DÜNYA DA DİZİ DE DEĞİŞTİ'

​Yazar Stewart Bint (AuthorSJB) ''Kasıp kavuran duygusallıkta bir muharebe alanıydı. Peter için mükemmel bir veda şarkısı ve Jodie için parlak bir giriş. İlk Doktor'un repliklerinden beri dünyanın nasıl değiştiğini ve dizinin de dünyayla birlikte nasıl değiştiğini görüyoruz. Kesinlikle büyüleyici'' diye tweetledi.

One more tweet before I go dark — thank you Peter Capaldi for being THE Doctor — you were marvellous #DoctorWho pic.twitter.com/yWHNe6RLSE — Ed Watkinson (@BlogFinish) 25 Aralık 2017

FEMİNİST TERCİH

​35 yaşındaki Whittaker, kadın 'Doctor Who'yu oynadığı için heyecanın ötesinde duygular içinde olduğunu, bir feminist olarak rolün kendisine teklif edilmesinden gurur duyduğunu belirtti.