İlk kadın 'Doctor Who' nefes kesen bir giriş yaptı

26 Aralık 2017
MOFFAT YERİNE CHIBNALL
'Twice Upon A Time' isimli bölümün finalinde Capaldi'nin dönüşümü Whittaker'ı ortaya çıkardı. Dizinin yeni yazar-yapımcısı da Broadchurch dizisinin yaratıcısı Chris Chibnall oldu.
Two Doctors. One Destiny.— Doctor Who BBCA (@DoctorWho_BBCA) 8 Aralık 2017
'Twice Upon A Time' premieres Christmas night at 9/8c on @BBCAMERICA. #DoctorWho pic.twitter.com/rWeyzPLMfN
Zaman Lordu kariyerine ''Asla zalim olma, asla alçak olma, daima hatırla, nefret aptallıktır, sevgi ise bilgelik'' sözleriyle veda eden Capaldi'yi gözleri yaşlı uğurlayan dizinin hayranları, finalde kısa süre gözüken Whittaker'ın girişini coşkuyla karşıladı. Whittaker'ın klasik İngiliz aksanıyla değil de kendi kuzeyli Yorkshire aksanıyla konuşması da övgü kazandı.
The time has come.— Doctor Who BBCA (@DoctorWho_BBCA) 26 Aralık 2017
Let the regeneration begin…#DoctorWho pic.twitter.com/ypo3SkeZxk
'KORKSAK DA DEĞİŞECEĞİZ'
Sosyal medya paylaşımlarında Peter Capaldi'ye teşekkür yağarken ''Bize değişimden korkmanın sorun olmadığını gösterdiğin için de teşekkürler'' diyenler oldu. 'Peter'ın harika döşümünün Jodie ile muhteşemleştiği' belirtilirken George Aylett ''Seni özleyeceğiz, Peter Capaldi. Ama Jodie Whittaker'ın bu rolün üstesinden nasıl geleceğini merakla bekliyoruz, o ne girişti o'' diye yazdı.
It's been a genuine pleasure having Peter Capaldi as the Doctor. He really grew into the role and made it his own, a great actor.— Robert Price (@R_J_Price) 25 Aralık 2017
So sad to see him go, but I look forward to seeing what the future brings with Jodie. Keeping an open mind:) #DoctorWho
'DÜNYA DA DİZİ DE DEĞİŞTİ'
Yazar Stewart Bint (AuthorSJB) ''Kasıp kavuran duygusallıkta bir muharebe alanıydı. Peter için mükemmel bir veda şarkısı ve Jodie için parlak bir giriş. İlk Doktor'un repliklerinden beri dünyanın nasıl değiştiğini ve dizinin de dünyayla birlikte nasıl değiştiğini görüyoruz. Kesinlikle büyüleyici'' diye tweetledi.
One more tweet before I go dark — thank you Peter Capaldi for being THE Doctor — you were marvellous #DoctorWho pic.twitter.com/yWHNe6RLSE— Ed Watkinson (@BlogFinish) 25 Aralık 2017
FEMİNİST TERCİH
35 yaşındaki Whittaker, kadın 'Doctor Who'yu oynadığı için heyecanın ötesinde duygular içinde olduğunu, bir feminist olarak rolün kendisine teklif edilmesinden gurur duyduğunu belirtti.
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