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    Isao Takahata

    Efsanevi anime yönetmeni Isao Takahata hayatını kaybetti

    © AP Photo/ Shizuo Kambayashi
    Kültür & Sanat
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    Ünlü anime (Japon animasyonları) filmlerinin yönetmeni ve önde gelen Japon anime stüdyosu Ghibli'nin kurucularından Isao Takahata 82 yaşında hayatını kaybetti.

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    Stüdyo Ghibli'den yapılan açıklamada Takahata'nın akciğer kanseri nedeniyle başkent Tokyo'daki bir hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    MİYAZAKİ İLE BİRLİKTE GHIBLI'YI KURMUŞTU

    Takahata 1985 yılında ünlü anime yönetmeni Hayao Miyazaki ile birlikte 'Japonya'nın Disney'ini yaratmak amacıyla' dünyanın en önde gelen animasyon stüdyolarından Ghibli'yi kurmuştu.

    Animasyon kariyerine 1959'da Japonya'daki Toei stüdyosunda başlayan Takahata, Miyazaki ile de burada tanıştı.

    İkili beraber Ghibli'yi kurdu. Yerel medya sıklıkla Miyazaki ve Takahata'nın 'hem dost hem de rakip' olduğunu yazıyordu.

    Takahata 2014 yılında yönettiği  'The Tale of the Princess Kaguya' (Prenses Kaguya Masalı) ile 2015 yılında 'En İyi Animasyon Filmi' kategorisinde  Oscar'a aday gösterilmişti.

    Ancak Takahata'nın dünya genelinde en çok sevilen filmi 1988 tarihinde yönettiği, 2. Dünya Savaşı sırasında kimsesiz iki çocuğun hikayesini anlatan 'Grave of the Fireflies' (Ateşböceklerinin Mezarı) filmi.

    Takahata ayrıca Stüdyo Ghibli'nin ünlü filmleri 'Nausicaa of the Valley of the Wind' (Rüzgarlı Vadi) ve ' Castle in the Sky' (Gökteki Kale) animasyonlarının da yapımcılığını üstlenmişti.

    Takahata ayıca Türkiye'de de bir dönem televizyonlarda yayımlanan ve çok sevilen 1974 tarihli  'Heidi, Alpler'deki Kız' adlı animasyon serisinin de yönetmenliğini yapmıştı.

    Takahata'nın filmlerinde genellikle 'güçlü kadın karakterler' yer alıyordu.

    TAKAHATA'YA GÖRE MANGANIN ÖZÜ

    Takahata 2015 yılında Associated Press'e (AP) verdiği bir mülakatta Hokusai gibi Edo dönemi tahta baskı resimleri çizerlerinin, Batı tarzı perspektif ve ışık kullanımını anladığını ancak kAsıtlı olarak gerçekliği çizgilerle, düz bir şekilde ve çok az gölgelendirme ile tasvir ettiklerini söylemişti.

    Takahata'ya göre Japon ‘mangalarının' merkezinde de bu anlayış vardı. Takahata "Çizimlerin arkasındaki öz bu. Gerçekliği, aşırı gerçekçi olmadan ifade etmek istiyoruz. Bu insanların hayal gücüne hitap ediyor" demişti.

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    Etiketler:
    Vefat, Animasyon, Ghibli, Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Japonya
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