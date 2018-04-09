Fransa, Suudiler'e ulusal orkestra ve opera kurmalarında yardım edecek

Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fransa Kültür Bakanı Nyssen "Suudi Arabistan'a ulusal orkestrası ve operasını kurmalarına yardım etmek için bugün Paris Operası ile bir anlaşma imzalandı" dedi.
Dr @AwwadSAlawwad minister of @moci_ksa signs several MOUs with @FrancoiseNyssen minister of @MinistereCC on art, literature & music #CrownPrinceinFrance pic.twitter.com/U3bduZ3nBp— CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) April 9, 2018
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde bir akşam yemeği yemişti.
Selman kısa süre önce ülkede kadınlara uygulanan otomobil sürme yasağını kaldırmış ayrıca yaklaşık 35 yıl sonra ülkede ilk kez sinema salonu açılmasına izin vermişti.
Selman'ın ziyareti ABD, Mısır ve İngiltere'yi kapsayan uzun süren temaslarının ardından geldi. Selman bu ülkelerde iş dünyasının liderleriyle buluşmuş ve bir dizi mültimilyon dolarlık anlaşmalara imza atmıştı.
Selman'ın heyetine yakın bir kaynağın iddiasına göre Suudi-Fransa CEO Forumu'nda enerji, tarım, turizm ve kültür alanlarında yaklaşık 18 memorandum imzalanması bekleniyor.
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