Banksy'den kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri hakkında açıklama: Provalarda hep işe yaramıştı

Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy geçen hafta Londra'daki Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırma sırasında kendini doğrayan 'Balonlu Kız' eseri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Çerçeve içine gizlenmiş doğrama makinesi marifetiyle kendini 'kısmen' parçalayan eser 1.04 milyon sterline satılmıştı. Eylem, sanat dünyasında şaşkınlık ve heyecan yaratmıştı.

Ancak kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy eylem sırasında işlerin sanıldığı gibi yolunda gitmediğini duyurdu.

Açık artırma sırasında cep telefonları ile çekilen görüntülerde eserin doğrama makinesinden geçerek şeritler halinde parçalandığı sırada makinenin aniden durduğu ve eserin müzayede evi görevlilerince başka bir yere taşındığı görülmüştü.

Banksy, kişisel internet sitesinde yayımladığı 'Director's Cut' (Yönetmenin uygun gördüğü kesim) videosu ile aslında eserin tamamen parçalanmasını hedeflediğini belirtti.

Banksy videonun sonunda 2006 tarihli eserinin bir diğer baskının tamamen doğrandığı bir görüntüye de yer vererek "Provalarda hep işe yaramıştı" mesajını paylaştı.

BANKSY'NİN SALONDA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

© REUTERS / Luke MacGregor Elindeki Banksy eserini değerlenir ümidiyle kesti, değeri neredeyse sıfıra indi

Banksy'nin yayımladığı videodaki görüntüleri kimin ya da kimlerin çektiği bilinmiyor. Bazıları gizlice çekildiği anlaşılan görüntülerde farklı kamera açıları olması, Banksy ya da yardımcılarının eserin kendini imha etmesi sırasında müzayede salonunda oldukları spekülasyonuna yol açmıştı.

Açık artırmanın ardından Sotheby's kısmen parçalanmış eserin planlandığı gibi satışının Avrupalı bir kadın alıcıya yapıldığını ve eserin adının 'Love is in the Bin' (Çöpteki Aşk) olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Müzayede evi Banksy'nin eylemi hakkında önceden bilgisi olmadığını da belirtmişti.