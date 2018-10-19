Giorgio Armani: Bağımsız kalacağız

İtalyan moda evi Armani'nin kurucusu ve tasarımcısı Giorgio Armani verdiği bir röportajda markasının bağımsız kalmayı sürdüreceğini söyledi.

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara satın alacak

Giorgio Armani iş dünyası ile ilgili haberler yapan 'Milano Finanza' adlı internet sitesine verdiği röportajda markasının bağımsızlığını sürdüreceğini söyledi.

84 yaşındaki moda devi "Her zaman ekonomik bağımsızlığın, tam bağımsız şekilde çalışmanın ana prensibi olduğuna inandım" dedi.

Armani kendisine birçok kez Armani şirketini satması için teklifler geldiğini ancak 'yanıtın her zaman aynı olduğunu' söyledi.

Aralarında Gucci ve Fendi'nin yer aldığı önde gelen İtalyan lüks markalar geçmiş yıllarda yabancı lüks eşya şirketlerine satılmıştı. Son olarak ünlü İtalyan markası Versace de ABD'li Michael Kors grubuna satılmıştı.

Bu satışların 'ulusal gurura zarar verebileceğini' kabul eden Armani ancak bunların aynı zamanda 'küreselleşme ve değişen zamanların bir işareti' olduğunu söyledi.

Armani "Bu moda evlerinin ruhu İtalyan: Eğer bu korunursa o zaman uluslararası gruplar uygun olur" ifadelerini kullandı.