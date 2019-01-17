Morgan Freeman'a reklamını yaptıran şirkete İsrailli kadınlardan boykot çağrısı

MeToo hareketi sayesinde seri cinsel tacizle ilgili suçlamalarla yüzleşmek zorunda kalan Hollywood ünlülerinden Morgan Freeman'ı İsrailli bir şirket reklamında tanrı rolünde oynattı. İsrailli kadın hakları örgütleri, şirketi boykot çağrısı yaptı.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Morgan Freeman, Aşure duasına katıldı

Morgan Freeman'a bir kez daha tanrıyı oynamak nasip oldu, bu kez İsrailli bir elektronik firmasının klima reklamı filminde.

2003 tarihli Bruce Almighty filminde tanrıyı canlandırmış, tanrısal arayışa dair spritüel bir belgeselde rol almış, tanrı vergisi bir sese sahip Freeman, reklamı da "İnsanlar beni sık sık onunla karıştırıyor" esprisiyle açıyor.

Gözüyle yukarıyı işaret eden Hollywood yıldızı, sinematografisine atıflar eşliğinde belki sesi, belki görüntüsü, belki giyimi nedeniyle böyle bir karışıklığın yaşandığını söylüyor.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN THY’nin yeni marka yüzü Morgan Freeman

Sonra da "İnanın bana millet, ben tanrı değilim, ne gezer" diyerek ekliyor: "Tabii kendi evim haricinde, evimde havayı ben kontrol ediyorum, tıpkı tanrının ta kendisi gibi."

İsrailli haber sitesi Ynet'e göre Freeman, Tadiran firmasının reklamda oynamak için 300.000 dolar aldı. Tadiran ise kampanyanın tamamının milyonlarca şekele mal olduğunu, filmin Manhattan'da çekildiğini ve Freeman'ın 3 yıl boyunca şirketin yüzü ve sözcüsü olacağını duyurdu.

Ancak İsrailli şirketin "Eldiven gibi bize uydu" dediği 81 yaşındaki Oscarlı aktörün böyle ihya edilmesine karşı çıkan pek çok kadın var.

Bazı İsraill kadın hakları örgütleri hakkında yığınla cinsel taciz suçlaması bulunan bir erkekle işbirliği yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sadece geçen yıl 8 kadın Freeman'ı işyerinde istenmeyen sözlü ve fiziksel sarkıntılıkla suçladı. Birçoğu, aktörün sürekli fiziksel görünümlerine dair yorum yaptığından, kalçalarına dokunduğundan ve gözlerini dikip baktığından şikayet etti.

Özellikle 'The Shawshank Redemption' filmiyle sinemaseverlerin gönlüne taht kurduğu kadar tartışmalı görüşleriyle soru işaretleri yaratan Freeman ise kadınlara uygunsuz iltifatlar ya da şakalar yapmış olabileceği, ama hiçbirine saldırmadığı savunmasını yaptı.

İsrail Kadın Ağı'nın yöneticilerinden Miriam Zalkind, "Tadiran'ın kendisini son dönemde 8'den fazla kez cinsel tacizle suçlanmış, bunları yalanlamamış, temelsiz özürlerle geçiştirmeye çalışmış biriyle ilişkilendirme kararı, bizim toplum olarak daha güvenli bir geleceğe ilerlememizi engelliyor" tepkisini gösterdi.

Tadiran'ı boykot çağrısı yapan Zalkind "Toplumun elektronik ürün ihtiyacını kadınlara böyle davranan bir erkekle iş yapmamayı tercih eden şirketlerden karşılayacağından eminiz" dedi.

