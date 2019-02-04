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05:29 04 Şubat 2019
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    'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyen Çinli şarkıcı Türkiye'de

    Çinli şarkıcı Türkiye'yle ilgili ikinci parçasını çıkarmaya hazırlanıyor

    © AA / Rauf Maltaş
    Kültür & Sanat
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    Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla tanınan şarkıcı Xiao Zhang, Türkiye hayranlığını anlatan ikinci şarkısını hazırlıyor.

    Çinli turist
    © Fotoğraf : Instagram
    Çinli turist sayısının yüzde 91 artmasında 'Romantik Türkiye' şarkısı da etkili oldu
    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in teşvikiyle Türkiye'ye gelen şarkıcı Xiao Zhang ve beraberindekiler, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile şehrin diğer tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

    ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

    Çiğ köfte yoğurup arkadaşlarına ikram eden Xiao, Türk mutfağının yemeklerinin de tadına baktı.

    Xiao, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Çinlilerin Türkiye'ye ilgisinin farkında olduğunu belirten Xiao, ülkesinde "Türkiye sevdalısı" olarak tanındığını dile getirdi. Xiao, Türkiye ile ilgili şarkısında hemşehrilerinin en çok ilgi duyduğu Kapadokya'dan görüntülere yer verdiğini hatırlattı.

    'TÜRKİYE'NİN TANITIMINI İÇERECEK'

    'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyen Çinli şarkıcı Türkiye'de
    © AA / Rauf Maltaş
    'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyen Çinli şarkıcı Şanlıurfa'da: Sıra gecesine katıldı
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    Türkiye hayranlığını ikinci parçasıyla taçlandırmayı planladığını vurgulayan Xiao, "Şu an yeni bir video klibim çekiliyor. İçerisinde Kapadokya, Fethiye ve İstanbul'dan görüntüler var, Şanlıurfa yoktu. İlk kez geldiğim bu şehri de çok beğendim ve klibimde bu kente de yer vereceğim. Bu klip diğeri gibi aynı zamanda bir nevi Türkiye'nin tanıtımını içerecek." diye konuştu.

    Xiao, yeni parçasını mart ayında piyasaya çıkartmayı planladığını bildirdi.

    Yeni parçasına ilişkin beklentilerine de değinen Xiao, " 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' adlı parçamı geçen sene çekmiştim. Yeni yapmış olduğum parçadaki kalitenin bir önceki şarkıya göre çok daha iyi olacağına inanıyorum çünkü daha önce Türkiye'ye gelmeden o parçayı yazmıştım şimdi Türkiye'yi dolaştıktan sonra parçamı piyasaya sunacağım." şeklinde konuştu.

    TÜRKİYE'NİN PEKİN BÜYÜKELÇİSİ: ÇİĞ KÖFTE YOĞURMAK YAKIŞMIŞ

    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de resmi twitter hesabından, Xiao Zhang'ın Şanlıurfa temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Sanatçı Xiao'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Önen, "Romantik Türkiye adlı şarkısıyla kendisini 'fahri turizm elçisi' ilan ettiğimiz Çin'in meşhur sanatçısı Xiao Zhang, Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yılı vesilesiyle tanıtımımıza ciddi katkı sağlayacaktır. Çiğ köfte yoğurmak da yakışmış gerçekten." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Türkiye-Çin İlişkileri, Abdulkadir Emin Önen, Xiao Zhang, Çin, Türkiye
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