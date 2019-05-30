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    Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı

    Moskova’da Osmanlı sarayı ve harem inşa edilecek

    © Fotoğraf : ratobortsı
    Kültür & Sanat
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    Tatiana Şuvalova
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    Moskova’da haziran ayının ikinci haftasında başlayacak olan, dünyanın toplam 14 ülkesinden binlerce gönüllünün katılacağı ‘Zamanlar ve Çağlar’ adlı uluslararası festival kapsamında 16.-17. yüzyıl dönemine ait bir Osmanlı sarayı ve harem de inşa edilecek.

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    © AP Photo / Arşiv
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    Rusya’nın başkenti Moskova, 7-16 Haziran tarihleri arasında tarihi rekonstrüksiyon alanında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralarında Rusya, Türkiye, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu toplam 14 ülkeden binlerce gönüllünün katılacağı ‘Zamanlar ve Çağlar’ adlı uluslararası festival kapsamında Moskova’da 43 sahada 30’un üzerinde eski çağ dönemi canlandırılacak.

    Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve haremi görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakalamış olacak. Aynı döneme ait bir kentin pazarını ziyaret edenler, burada sergilenen çeşitli baharatları deneyip satın alabilecek.

    • Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      © Fotoğraf : ratobortsı
    • Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      © Fotoğraf : ratobortsı
    • Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı
      © Fotoğraf : ratobortsı
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    © Fotoğraf : ratobortsı
    Moskova'da Osmanlı İmparatorluğu rüzgarı

    Sputnik’e konuşan festival organizatörü ve Osmanlı dönemine ait sahanın denetçisi Vasiliy Tartıjov, tarihi canlandıran daha farklı festivallere genel olarak askeri kamplarla katılan Türkiye’nin ‘Zamanlar ve Çağlar’ festivalinde ilk kez yer alacağını anlattı:

    “Geçen festivalin sonunda, bir sonrakinde konukları nasıl şaşırtacağımızı düşünürken, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasını canlandırma fikri ortaya çıktı. Bu saha, festivalimizin en can alıcı noktası olacak.”

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    O çağla ilgili bilgileri farklı yöntemlerle edindiklerini söyleyen Tartıjov, “İstanbul’a birkaç kez gittik, oradaki tüm müzeleri dolaştık. Ayrıca kostümleri oluşturmak için aktif bir şekilde Internet’ten faydalandık. Topkapı Sarayı’nda mutfağın yer aldığı yeni bir bölüm gördük ve festivalimizin yapılacağı sahalarda Osmanlı mutfağın olacağı noktalar yapmayı kararlaştırdık. İstanbul’daki askeri müzeye de gittik, oradaki silahları ve savaş ganimetlerini inceledik ve şimdi ustalarımız onlara benzer silahlar yapmaya çalışıyor. Ayrıca Türkçe de olmak üzere kitaplardan da faydalandık, Türkçe bilen eşim kitapları okumamda yardımcı oldu. İstanbul’daki antikacı dükkânlarını da dolaştık. Bu konuda çok şanslıydık, zira dekorasyon eşyaları ve mobilya geleneksel olarak nesilden nesle geçerek neredeyse 20. yüzyılın ortalarına kadar korunmuş. Bazı eski eşyaları da satın alarak, İstanbul’dan Moskova’ya naklettik” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’deki dükkân sahiplerinden Hacivat ve Karagöz gölge oyununun oynandığı bir tiyatro aldıklarını söyleyen Tartıjov, şöyle konuştu:

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    “Bir antika dükkânı sahibi, Türkiye’de resmi kaydı bulunan Hacivat ve Karagöz tiyatrosunun 5 sahibinden birini davet etti ve bu kişi, tiyatrosunu ve kuklalarını bize sattı. Bu narin eşyaları zarar görmemesi için Moskova’ya taşıdığımız sırada havalimanı çalışanları da, hostesler de çok yardım etti. Ayrıca Türkiye’de, bu çağ ile ilgilenen tarihi rekonstrüksiyon camiasının temsilcileriyle de görüşme fırsatı bulduk, bildiklerini memnuniyetle paylaştılar, hatta bazıları festivale de gelecek.”

    Tartıjov, Osmanlı sahasında nelerin bulunacağını anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
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    “Sahanın en önemli unsuru, bir paşa sarayı. Biz ona ‘Osman Plaza’ diyoruz, fakat aslında bu yapılar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan varlıklı kişilere ait ahşap evlerdir. Sahanın içinde böyle bir ev, harem, bilimciler odası, mutfak olacak, evin ön tarafında, şairlerin şiir okuyacağı fıskiyeli bir çiçek bahçesi ve doğu pazarı olacak. Burada her şeyden önce, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri yanlarını değil, farklı yanlarını göstermek istiyoruz, çünkü toprak kazanımlarının yanı sıra tümüyle bir gelişme de yaşandı. Bu nedenle Türkiye’nin sosyal rollerin de olduğu sivil yanını gösteriyor olacağız, gerçi askerleri de, yeniçeri birliği de olacak. Sahalarda, Türk rollerini bizim diktiğimiz kostümleri giymiş Rusya vatandaşları oynayacak, ayrıca o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu çatısında olan Macaristan’dan da bir ekip ve Türkiye’den 25 kişilik okçu ekip gelecek.”

    Osmanlı sahası, başkentteki Tverskoy bulvarında, Yesenin heykelinin yanında kurulacak.

    ‘Zamanlar ve Çağlar’ festivali bu yakınlarda ‘Festival’ dalında birinci olarak, Global Eventex Awards-2019 uluslararası ödüle layık görüldü.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    Tiyatro, Karagöz ile Hacivat, Türkçe, İstanbul, Vasiliy Tartıjov, Sputnik, harem, Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Türkiye, Osmanlı, Zamanlar ve Çağlar, Moskova
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