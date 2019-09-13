'Susamam' videosunda yer alan rapçiler AFP'ye konuştu: Korkacak bir şey yok

‘KIVILCIMI GÖRDÜK’
Bunlardan biri olan Sokrat St nickli Samet Gönüllü, “Elbette tek bir şarkıyla tüm toplumu değiştirmek mümkün değil ama ne kadar fazla insanı kazanırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bir kıvılcımın alevlendiğini gördük. Bu alevin büyüyüp büyümeyeceğini zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.
‘TEK BİR MANTIKSIZ CÜMLE YOK’
Gönüllü, “Bizi terör örgütleriyle aynı sınıfa koydular ve bir komplonun parçası gibi gösterdiler, bu tuhaf. Korkacak bir şey yok, tüm şarkıda tek bir mantıksız cümle yok” dedi.
‘DAHA UZUN OLABİLİRDİ, DEĞİNMEDİĞİMİZ KONULAR VAR’
Şarkının sadece ‘biraz daha uzun’ olmasını isteyebileceğini belirten Gönüllü, terör ve LBGTİ hakları gibi konulara işaret ederek “Değinilemeyen sorunlar var. Daha uzun olmasını, daha fazla rapçi arkadaşın da yer almasını ve bu sorunların her birine değinebilmeyi isterdim” ifadelerini kullandı.
’30 SANİYEDE ANLATILACAK BİR KONU DEĞİL’
6 Eylül’de YouTube’a yüklenen ‘Susamam’ videosu, toplumsal olaylara yönelik eleştirel içeriği nedeniyle bir anda gündeme oturdu.
RAP KİTLESİNİN DE ÖTESİNE ULAŞTI
Projeye, protest sözleriyle tanınan rapçi Şanışer öncülük etti.
Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle ve Fuat'ın yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; 'adalet', 'özgürlük', 'eğitim', 'kadına yönelik şiddet', 'hayvana yönelik şiddet', 'kentleşme' gibi konular işleniyor.
Yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçen ‘Susamam’, yaklaşık 20 milyon kez görüntülendi ve içeriği nedeniyle alışıldık rap kitlesinin de ötesine ulaştı.
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