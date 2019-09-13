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12:49 13 Eylül 2019
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    'Susamam' videosunda yer alan rapçiler AFP'ye konuştu: Korkacak bir şey yok

    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    Kültür & Sanat
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    Eleştirel içeriğiyle bir anda Türkiye gündemine oturan ‘#Susamam’ videosunda yer alan rapçilerden Samet Gönüllü, “Bir kıvılcımın alevlendiğini gördük. Büyüyüp büyümeyeceğini zaman gösterecek" dedi. Videoda kadın cinayetlerine değinen Deniz Tekin ise, “Yeterince söylediğimizi düşünmüyorum, bu 30 saniyede anlatabileceğiniz bir konu değil” dedi.

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    Bugün yayınlanan iki rap şarkısı, protest içerikleri nedeniyle Türkiye gündeminde: 'Susamam' ve 'Olay'
    Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği ‘#Susamam’ şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik videonun yankıları sürüyor. Şarkı dünya çapında da büyük ilgi çekerken, videoda yer alan rapçilerden Samet Gönüllü ve Deniz Tekin AFP haber ajansına konuştu.

    ‘KIVILCIMI GÖRDÜK’

    Bunlardan biri olan Sokrat St nickli Samet Gönüllü, “Elbette tek bir şarkıyla tüm toplumu değiştirmek mümkün değil ama ne kadar fazla insanı kazanırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bir kıvılcımın alevlendiğini gördük. Bu alevin büyüyüp büyümeyeceğini zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

    ‘TEK BİR MANTIKSIZ CÜMLE YOK’

    © DHA /
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    Özellikle iktidar ve hükümete yakınlığıyla bilinen basın tarafından kendilerine yöneltilen eleştirilere de değinen Gönüllü, bunları ‘şaka gibi’ diye niteledi ve sonuçlarından korkmadıklarını vurguladı.

    Gönüllü, “Bizi terör örgütleriyle aynı sınıfa koydular ve bir komplonun parçası gibi gösterdiler, bu tuhaf. Korkacak bir şey yok, tüm şarkıda tek bir mantıksız cümle yok” dedi.

    ‘DAHA UZUN OLABİLİRDİ, DEĞİNMEDİĞİMİZ KONULAR VAR’

    Şarkının sadece ‘biraz daha uzun’ olmasını isteyebileceğini belirten Gönüllü, terör ve LBGTİ hakları gibi konulara işaret ederek “Değinilemeyen sorunlar var. Daha uzun olmasını, daha fazla rapçi arkadaşın da yer almasını ve bu sorunların her birine değinebilmeyi isterdim” ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    ‘Susamam’ videosunda yer alan rapçiler Deniz Tekin ve Samet Gönüllü, şarkıyla ilgili sadece ‘daha uzun olmasını’ isteyebileceklerini söylüyor.

    ’30 SANİYEDE ANLATILACAK BİR KONU DEĞİL’

    © Fotoğraf: Instagram
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    Videodaki tek kadın olan ve kadın cinayetlerine değindiği bölümünde, şarkının piyasaya çıkmasından sadece birkaç gün öldürülen Emine Bulut’un seslerine de yer veren Deniz Tekin ise, “Kadınlar sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ikinci sınıf olarak görülüyor. Yeterince söylediğimizi düşünmüyorum çünkü bu 30 saniyede anlatabileceğiniz bir konu değil” diye konuştu.

    6 Eylül’de YouTube’a yüklenen ‘Susamam’ videosu, toplumsal olaylara yönelik eleştirel içeriği nedeniyle bir anda gündeme oturdu.

    RAP KİTLESİNİN DE ÖTESİNE ULAŞTI

    Projeye, protest sözleriyle tanınan rapçi Şanışer öncülük etti.

    Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle ve Fuat'ın yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; 'adalet', 'özgürlük', 'eğitim', 'kadına yönelik şiddet', 'hayvana yönelik şiddet', 'kentleşme' gibi konular işleniyor.

    Yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçen ‘Susamam’, yaklaşık 20 milyon kez görüntülendi ve içeriği nedeniyle alışıldık rap kitlesinin de ötesine ulaştı.

    Etiketler:
    özgürlük, Adalet, Şanışer, Çevre, Hukuk, kadın cinayetleri, Deniz Tekin, Samet Gönüllü, Video, rap, Susamam, Türkiye
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