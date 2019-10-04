Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, Avam Kamarası'nı milletvekilleri yerine şempanzelerle betimlediği resmi, 9.8 milyon sterline alıcı buldu. Bu, sanatçı için yeni bir rekor oldu.

Banksy’nin ‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eseri Londra’daki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı. Yaklaşık 4 metre boyundaki eserin satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı ise açıklanmadı.

2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.

BANKSY: YAZIK

Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.

Banksy ayrıca sanat eleştirmeni Robert Hughes’un sanatı maddi bir değer olarak görmeyi eleştiren sözlerini de paylaştı.

Brexit terimi ortaya çıkmadan önce, 2009 yılında yapılan eser, Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyor.

BİR ÖNCEKİ REKOR KENDİNİ İMHA ETMİŞTİ

Sanatçının bundan önceki rekoru 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satılan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseriydi. Ancak satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti.