Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.
BANKSY: YAZIK
Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.
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. Record price for a Banksy painting set at auction tonight. Shame I didn’t still own it.
Banksy ayrıca sanat eleştirmeni Robert Hughes’un sanatı maddi bir değer olarak görmeyi eleştiren sözlerini de paylaştı.
BİR ÖNCEKİ REKOR KENDİNİ İMHA ETMİŞTİ
Sanatçının bundan önceki rekoru 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satılan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseriydi. Ancak satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti.
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