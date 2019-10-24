Coldplay albüm haberini mektupla, şarkı listesini gazete ilanıyla verdi

Yeni albüm çıkaracaklarını bir hayranına yazdığı mektupla duyuran İngiliz rock grubu Coldplay, bu kez de şarkı listesini yerel bir gazeteye verdiği ilanla paylaştı.

Dört yıl aradan sonra ‘Everyday Life’ adını verdikleri bir albüm çıkarmaya hazırlanan Colplay, Kuzey Galler’de yayın yapan Daily Post gazetesine bir ilan vererek, şarkı listesini paylaştı.

🗞 An advert for Everyday Life sat alongside ones for a fridge-freezer and a divan bed in north Wales' Daily Post https://t.co/BQjVC3mpBV — BBC Wales News (@BBCWalesNews) October 24, 2019

Grubun neden bu gazeteyi seçtiği ise baş gitaristi Jonny Buckland’ın mesajıyla anlaşıldı.

Kuzey Galler’de Flintshire’da büyümüş olan Buckland, grubun resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak geçmişte bir tatil döneminde Daily Post’ta çalıştığını söyledi.

Buckland, “Bir defasında Daily Post’ta bir tatil işim vardı, satılık evlerin fotoğraflarını yerleştiriyordum. Bu konuda çok iyi değildim” ifadelerini kullandı.

I once had a holiday job at the Daily Post, placing photos of houses for sale. I wasn't very good at it. JB https://t.co/tYquPUn8S4 — Coldplay (@coldplay) October 23, 2019

EDİTÖR GELEN TELEFONLA FARK ETMİŞ

Gazetenin editörü Andy Campbell ise ilanın farkında olmadığını söyledi. BBC Radyo’ya konuşan Campbell, gelen bir telefon üzerine ilanın yayımlandığını gördüklerini belirtti. Campbell, “Belki plak firmasından biri ya da belki Jonny Buckland’ın kendisi gazetenin reklam servisini aradı ve ilanı verdi” dedi.

Campbell, “Dürüst olmak gerekirse, herkesin albümlerini ve şarkı listesini konuşması adına Coldplay’ın yaptığı harika bir pazarlamanın parçası” ifadelerini kullandı.

ALBÜMÜ MEKTUPLA DUYURDULAR

Coldplay albüm anonsu için de farklı bir strateji izlemiş ve bir hayranlarına, “İki bölümden oluşacak yeni albümümüz 22 Kasım’da piyasada olacak. Sunrise ve Sunset isimlerini vereceğiz” şeklinde mektup yazmışlardı.

Grubun dört üyesinin de imzasını taşıyan mektubu alan Lena Tayara, ilk başta ‘işletildiğini sandığını’ söylemişti.

Fake alert ! Got this in the post this morning with autographs in gold in the corners . Can’t see why anybody would send it . Anybody got anything similar ? pic.twitter.com/Op6VsG51Dh — Lena@Will’s Drumstick 💎🐘🍓🧢 (@lena_tayara) October 21, 2019

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