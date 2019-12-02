Scorsese, ‘The Irishman’in telefondan izlenmesini istemiyor: 'Büyük bir iPad belki'

Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin başrollerinde olduğu üç buçuk saatlik 'The Irishman' (İrlandalı) filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Martin Scorsese, ‘yeni nesil izleme alışkanlıkları' konusunda uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Eleştirmen Peter Travers’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan Scorsese, “Eğer benim filmlerimden birini ya da pek çok filmi izlemek isterseniz tavsiyem şudur ki, lütfen bunu telefondan izlemeyin. Bir iPad, büyük bir iPad belki olabilir. Bunu, ‘ben yaptım’ diye söylemiyorum” dedi.

Filmin nasıl izlenebileceği konusundaki her şeyi bütün detaylarıyla masaya yatırdığını belirten Scorsese, şöyle devam etti; “Tercihen, bir sinemaya gitmenizi ve The Irishman’i başından sonuna kadar büyük bir perdede izlemenizi isterim. Biliyorum biraz uzun, ayrıca kalkmanız, banyoya gitmeniz ve bunun gibi şeyler yapmanız lazım; anlıyorum. Ama aynı zamanda evdeyken film gecesi ya da film öğleden sonrası yaptığınızda da bence telefona cevap veremeyeceğinizi ya da çok fazla yerinizden kalkamayacağınızı düşünürseniz, bu işe yarayabilir.”

Özellikle telefondan izlenmesi için yapılan filmlerin sorulması üzerine Scorsese, “Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bilmeyi isterdim ama bilmiyorum. Hayır, anlamıyorum” yorumunu yaptı.

Martin Scorsese'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ve bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanan The Irishman’in hayata geçirilmesi şirketler tarafından pek çok engellere tabi tutulmuştu. Usta yönetmen de uzun süresi ve yüksek bütçesinden dolayı filmin yayınlanması için tek seçeneğin dijital platform Netflix olduğunu ifade etmişti.

Filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.