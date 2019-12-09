Game of Thrones'un Tyrion Lannister'i: İnsanların son sezondan neden memnun kalmadığını biliyorum

İzlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinde Tyrion Lannister'i canlandıran Dinklage, izleyicilerin dizinin final bölümünden neden memnun kalmadığını bildiğini söyledi.

Peter Dinklage on playing the romantic lead, the price of stardom, and letting go of Tyrion Lannister. https://t.co/aVObYJiAyA — The New Yorker (@NewYorker) December 9, 2019

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Dizinin final bölümünü yazan ve yöneten David Benioff ve Dan Weis'i destekleyen oyuncu, son sezonu ‘olağandışı’ olarak tanımladı.

Bir dizinin bitmesi, 'birinden ayrılmaya benzediğini' ifade eden Dinklage, "Herkes için konuşamam ama benim hislerime göre, bitmesini istemediler, bu yüzden birçok insan sinirlendi" dedi.

'O kişiyi çok sevdikleri ve çok inandıkları için herkes üzülecek'

Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Targaryen karakterinin diktatöre dönüşmesiyle ilgili atıfta bulunan Dinklage, "Bu olur. Canavarlar yaratılır. Ve bunun olacağını görmüyorsunuz. Onları seçiyoruz. Görmezlikten geliyorsunuz. O kişiyi çok sevdikleri ve çok inandıkları için herkes üzülecek- Yol boyunca karakterin böyle olacağını gösteren birçok işaret vardı” dedi.

Bazı insanların, çocuklarına Khaleesi adını verdiğini ve ya onun adına dövme yaptırdığını belirten Dinklage, “Belki o dövmeyi yaptırmadan ve ya köpeğine Daenerys ismi vermeden final bölümü beklemelisiniz. Size yardım edemem? Üzgünüm.( Khaleesi) Çıldırdı. Oraya sürüklendi ve kendisine nasıl davranıldığına bakıldığında o da bir kurban. Zor zamanlar geçirdi ve birçoğumuz gibi öfkeli çıktı" dedi.

Şu an Off Broadway müzikali Cyrano'da başrol oynayan Dinklage, geçen Mayıs ayında biten diziyle guru duyduğunu söyledi.

2019 Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama ödülünü kazanan dizinin son bölümleri, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde hayal kırıklığı yaratmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu.