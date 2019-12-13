50 Cent’ten Oprah Winfrey’ye suçlama: Siyahların peşine düşüyorsun, beyazları görmezden geliyorsun

Televizyon yıldızı Oprah Winfrey’yi sert bir dille eleştiren ABD'li rapçi 50 Cent, ünlü siyah televizyoncuyu siyahlar ve beyazlar arasında ayrımcılık yapmakla suçladı. 50 Cent, Winfrey’yi siyahların işlediği cinsel taciz iddiaların peşine düştüğünü ancak beyazlarınkini görmezden geldiğini savundu.

Rap yıldızı 50 Cent, müzik yapımcısı Russell Simmons hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili MeToo (Ben de) belgeseli çekmeye hazırlanan Winfrey’yi beyazların işlediği cinsel suçları görmezlikten geldiğini, sadece siyah kişileri hedef aldığını savunarak, eleştirdi.

Instagram üzerinden açıklama yapan ünlü rapçi, Winfrey ve Simmons'un fotoğrafıyla birlikte "Oprah'nın neden siyah erkeklerin peşine düştüğünü anlayamıyorum" diye sordu.

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein ne de ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'i örnek gösteren 50 Cent, “Ne Harvey Weinstein ne de Epstein, sadece Michael Jackson ve Russell Simmons. Bu b.. üzücü” dedi.

50 Cent, “Bu belgeseller resmen hedeflerini mahkum ediyor ve masumiyeti kanıtlanana kadar onları suçlu sayıyor" diye ekledi.

36 yaşındaki Wade Robson ve 41 yaşındaki James Safechuck'ın Jackson tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına yer verilen Leaving Neverland belgeselinin yayımlanmasının ardından Winfrey, ikisiyle röportaj yapmıştı.

Winfrey'nin, 50 Cent'in şarkı sözlerini eleştirdiği iddialarının ardında uzun süredir ikilini arasının bozuk olduğu belirtiliyor.