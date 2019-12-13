50 Cent’ten Oprah Winfrey’ye suçlama: Siyahların peşine düşüyorsun, beyazları görmezden geliyorsun

Rap yıldızı 50 Cent, müzik yapımcısı Russell Simmons hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili MeToo (Ben de) belgeseli çekmeye hazırlanan Winfrey’yi beyazların işlediği cinsel suçları görmezlikten geldiğini, sadece siyah kişileri hedef aldığını savunarak, eleştirdi.
Instagram üzerinden açıklama yapan ünlü rapçi, Winfrey ve Simmons'un fotoğrafıyla birlikte "Oprah'nın neden siyah erkeklerin peşine düştüğünü anlayamıyorum" diye sordu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
🤦♂️I don’t understand why Oprah is going after black men. No Harvey Weinstein, No Epstein, just Micheal jackson and Russell Simmons this shit is sad. Gale hit R Kelly with the death blow documentary. Every time I hear Micheal jackson I don’t know whether to dance or think about the little boys butts.These documentary’s are publicly convicting their targets, it makes them guilty till proven innocent. #lecheminduroi #bransoncognac #starzgettheapp #abcforlife
Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein ne de ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'i örnek gösteren 50 Cent, “Ne Harvey Weinstein ne de Epstein, sadece Michael Jackson ve Russell Simmons. Bu b.. üzücü” dedi.
50 Cent, “Bu belgeseller resmen hedeflerini mahkum ediyor ve masumiyeti kanıtlanana kadar onları suçlu sayıyor" diye ekledi.
36 yaşındaki Wade Robson ve 41 yaşındaki James Safechuck'ın Jackson tarafından cinsel istismara uğradığı iddialarına yer verilen Leaving Neverland belgeselinin yayımlanmasının ardından Winfrey, ikisiyle röportaj yapmıştı.
Winfrey'nin, 50 Cent'in şarkı sözlerini eleştirdiği iddialarının ardında uzun süredir ikilini arasının bozuk olduğu belirtiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)