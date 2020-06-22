Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını reddeden Musk: Savaş baltalarını gömün

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Hollywood'un ünlü oyuncusu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne’le üçlü ilişki yaşadığına dair iddiaları reddetti. Heard ve Depp’e ‘savaş baltalarını gömün” tavsiyesinde bulunan Musk, “Böylesine uzun süren olumsuzluklar için hayat çok kısa" dedi.

ABD’li ünlü oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığı öne sürülen milyarder girişimci Elon Musk, konuya ilişkin Pagesix’e konuştu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, iddiaları reddederek, "Cara ve ben arkadaşız ancak hiçbir zaman o şekilde yakınlaşmadık. O da bunu doğrular" diye konuştu.

Musk, "Ayrıca, Amber'le boşanma davası açıldıktan bir ay sonra çıkmaya başladık. Evlilikleri sırasında hiçbir şekilde Amber'le yakın olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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'Böylesine uzun süren olumsuzluklar için hayat çok kısa'

Boşandıktan sonra Depp'in, eski eşine karşı yürüttüğü 50 milyon dolarlık hakaret davasıyla ilgili de konuşan Musk, "Bu davayla ilgili de, işin içinde olan herkese savaş baltalarını gömüp hayatına devam etmesini tavsiye ediyorum" dedi ve şunları ekledi:

“Böylesine uzun süren olumsuzluklar için hayat çok kısa. Bu iş bitiğinde, hiçbiri 'keşke mahkeme savaşı daha uzun sürseydi' demeyecek."

Söz konusu iddia, Depp ve Heard'in eski komşusu ve dostu Josh Drew'in verdiği ifadeyle ortaya çıkmıştı. Drew, Heard, Delevingne ve Musk'un 2016 yılında gizli bir şekilde üçlü bir ilişki yaşadıklarını, Heard ile Musk arasındaki ilişkinin de Depp'le ayrılmadan önce başladığını da ifade etti.