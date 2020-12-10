Rol için 12 kilo veren Clooney hastaneye kaldırıldı

ABD'li oyuncu George Clooney, yönetmenliğini de yaptığı ve yakında çıkacak 'The Midnight Sky' filmi için 12 kilo verince pankreatit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu George Clooney’nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İngiliz haber sitesi Mirror'un aktardığına göre 'The Midnight Sky' filminde apokaliptik olaylardan kurtulan bir gökbilimciyi canlandıran ve rolü için 12 kilo veren Clooney, film üzerinde çalışmaya başlamasından 4 gün önce dayanılmaz mide ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Pankreatit teşhisi konan ve iyileşmesi haftalarca süren ünlü aktör, "Bence hızlı kilo vermek için çok fazla çabaladım ve muhtemelen kendime iyi bakamadım" diye konuştu.

EXCLUSIVE George Clooney ended up in hospital after losing almost 2 stone for new film rolehttps://t.co/GLEX8YwcYt — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 10, 2020

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Aynı zaman filmin yönetmenliğini de yapan Clooney, "İyileşmek birkaç hafta aldı ve bir yönetmen olarak kolay olmadı çünkü enerjiye ihtiyacınız var. Finlandiya'da bu buzulun üzerindeydik. Bu da çalışmayı çok daha zorlaştırdı. Ancak kesinlikle karakteri canlandırmada yardımcı oldu" dedi.

Eşi Amal, sakalından hoşlanmadı

Rol için sakal da bırakmak zorunda kalan oyuncu, bunun 42 yaşındaki eşi Amal'ın hoşuna gitmediğini de anlattı:

"Çirkin ve büyük bir sakal bıraktım. Oğlum içinde bir şeyleri sakladığı için sevdi, ki ben ancak iş gittiğimde bunun farkına varabiliyordum ve 'Ah sakalımın içinde buzlu şeker sıkışmış' derdim. Ancak eşim ve kızım kestiğimde çok mutlu oldular, çünkü o karmaşanın altında bir yüz bulmak çok zordu."