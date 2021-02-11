Paha biçilemeyen Baktriya hazinesi Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergilenecek

Dünyanın en değerli altın hazineleri arasında yer alan Baktriya hazinesi, Afganistan Kültür Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ülkedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergilenecek.
The Bactrian Treasure is a gold hoard that lay under the 'Hill of Gold' in Afghanistan, known as Bactria when Alexander the Great conquered the country 2100 years ago https://t.co/sdACmQwRwQ pic.twitter.com/1toIVEvAdI— ALWAYS LEARNING (@planetearthx2) November 14, 2020
Afganistan Kültür Bakanlığı, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakın zamanda yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini belirtti.
Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4.5 milyon doların üzerinde gelir sağladı.
Baktriya hazinesi, 40 yıl önce Kuzey Cevizcan eyaletindeki Sheberghan ilçesinin Tela Tapa bölgesinde keşfedilmiş ve altının yanı sıra hazineyle birlikte 7 ceset bulunmuştu.
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