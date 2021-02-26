Kırgız ressam yoğurtla portre çizdi

Kırgızistan'da yaşayan ressam Tolgobek Koyçumanov, ünlü manasçı Sayakbay Karalayev’in portresini farklı bir yöntemle resmetti. Çizdiği resimlerde sıra dışı teknikleri kullanmakla bilinen genç ressam Koyçumanov, bu kez yoğurtla portre çizdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ХУДОЖНИК | Толгобек (@tolgobek)'in paylaştığı bir gönderi

Koyçumanov bu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Koyçumanov’un yoğurtla çizdiği Kırgızların ünlü destanı 'Manas'ı ezbere söyleyen, 20. Yüzyılda yaşayan Karalayev’in portresi sosyal medya binlerce beğeni aldı.

Koyçumanov, Kırgızlarda beyaz rengin özellikle beyaz renkli yemek çeşitlerinin değerli olduğunu belirterek, “Yoğurt ile büyük Manasçımız Karalayev’in portresini yapmak istedim” dedi.

Koyçumanov, yoğurtla resim yapmayı ilk kez denediğini ve hiçbir zorluk yaşamadığını söyledi.

Sayakbay Karalayev kimdir?

Kırgızların sözlü halk edebiyatı anlatıcılarından Karalayev, 1894 yılında Isık Göl bölgesinde doğdu. 24 yaşında Manas Destanı'ndan alıntıları ezbere söylemeye başlayan Karalayev, 1924 yılında destanı tamamen öğrendi ve 36 yaşında ünlü Manasçı oldu.

1935’te Karalayev’in söylediği versiyon üzerine Manas Destanı yazıya geçirildi.

Karalayev, 7 Mayıs 1971 yılında hayatını kaybetti. Karalayev’in anlattığı Manas Destanı'nın versiyonu 500 binden fazla mısradan oluşuyor ve böylece dünyanın en hacimli destanlarından sayılıyor.